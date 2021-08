Nella Diamante dei fumetti, il commissario Mascherpa ci abita da un po’, ma da ieri sera la sua faccia e la sua storia trovano posto anche fra i vicoli e sui muri del noto centro turistico del Cosentino. E’ stata inaugurato alla presenta del capo della polizia, Lamberto Giannini, il murales che l’amministrazione di Diamante – paese noto per la galleria di opere che colorano il centro storico – ha voluto dedicare al protagonista del primo fumetto crime della polizia di Stato.

Il fumetto diventato un dipinto

Nato dalla penna di Luca Scornaienchi, responsabile artistico del Museo del fumetto di Cosenza, il “Commissario” – così lo chiamano i suoi nella Diamante dei fumetti – dal 2017 è protagonista di una striscia mensile pubblicata sulle pagine di Poliziamoderna. Padre milanese, madre del Sud, poliziotto per vocazione, appassionato di Vasco Rossi e dei libri di Gratteri e Nicaso, nel mondo delle tavole a fumetti Mascherpa è il capo del team investigativo che da Diamante finisce per incrociare importanti indagini sulla ‘ndrangheta calabrese.

I disegnatori del “Commissario”

Tutte storie poi raccolte in albi cartonati, che raccolgono le avventure di cui il commissario è protagonista mese dopo mese. Il primo, “La Rosa d’argento”, è andato in stampa nell’ottobre 2018 con copertina firmata dalla prestigiosa china di casa Bonelli, Bruno Brindisi. Stessa scuola del disegnatore delle avventure del commissario, Daniele Bigliardo, che interverrà con un videomessaggio all’incontro pubblico con il capo della Polizia, Giannini, e il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, previsto subito dopo il taglio del nastro.

L’intervento del sindaco

“L’inaugurazione del murale dedicato al Commissario Mascherpa è un momento importante per la comunità di Diamante e anche un’occasione – dice il sindaco di Diamante e senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno – per esprimere la nostra gratitudine alle donne e agli uomini che, quotidianamente, sono in campo per la nostra sicurezza e per costruire la cultura della legalità”.