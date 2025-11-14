Dialogo tra tecnologia e partecipazione in Friuli Venezia Giulia

In un periodo di rapida evoluzione tecnologica, è fondamentale non dimenticare il ruolo delle persone. Con l’accelerazione digitale che modifica servizi e relazioni, cresce il rischio di esclusione per chi non riesce a stare al passo. Questo scenario sottolinea l’importanza di ricostruire una connessione tra tecnologia e società, per garantire che il progresso sia accessibile a tutti.

Nasce da queste necessità il convegno “Cittadini, tecnologia e partecipazione: ricostruire il dialogo nell’era digitale”, organizzato da Insiel nell’ambito del progetto EDIH-PAI (Public Administration Intelligence). L’evento si terrà a Udine, presso la Sala Valduga della Camera di Commercio Pordenone-Udine, dalle 10 alle 13, con ingresso a partire dalle 9.30.

Il convegno sarà moderato da Paolo Mosanghini, vicedirettore di Gruppo Nord Est Multimedia. Dopo i saluti istituzionali di Diego Antonini, Giovanni Da Pozzo e Sebastiano Callari, seguiranno gli interventi di esperti del settore. Tra gli oratori ci saranno Manuela Farinosi, Guido Boella, Marco Padrini, Alessandra Benvenuti e Marco Sanavio.

Diego Antonini ha sottolineato che Insiel, come società ICT del Friuli-Venezia Giulia, punta a fornire servizi digitali ai cittadini e ad agire a supporto della Regione e delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità sociale è al centro della loro missione, per costruire un futuro digitale inclusivo. L’innovazione deve avvicinare le persone, non allontanarle, e il dialogo attivo è essenziale per sviluppare servizi pubblici efficaci.

Il progetto EDIH-PAI, finanziato dal fondo NextGenerationEU, ha come obiettivo quello di favorire una trasformazione digitale sostenibile nelle pubbliche amministrazioni e tra le imprese, promuovendo un ecosistema di innovazione. La partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.

