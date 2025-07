Dialogo tra maggioranza e opposizione: il caso di Lendinara

La recente discussione politica ha visto l’intervento di Alberto Viaro, capogruppo di maggioranza, e Francesca Zeggio, sindaco di Lendinara, in risposta alle critiche dell’opposizione. Viaro ha espresso sorpresa per le affermazioni di mancanza di democrazia, sottolineando l’impegno di tutti i membri della maggioranza, che, pur avendo altri lavori, dedicano tempo alla città. Ha fatto notare che l’opposizione era assente all’ultima conferenza dei capigruppo, nonostante fosse stata scelta una data per facilitare la loro partecipazione.

Il sindaco Zeggio ha ribadito l’importanza del servizio politico, affermando che candidarsi implica un impegno verso la comunità. Ha evidenziato come spesso in Consiglio vengano trattati argomenti da esperti esterni, e ha chiesto maggiore collaborazione da parte di tutti. Ha inoltre chiarito che la maggioranza non vive di politica, con molti membri attivi nel mondo del lavoro, e ha notato che la partecipazione dell’opposizione in orari serali è stata limitata.

Riguardo ai fondi del PNRR, Zeggio ha espresso che la richiesta dell’opposizione di far parte della cabina di regia non sembra adeguata, sostenendo che la discussione politica dovrebbe concentrarsi sui temi locali piuttosto che sulle iniziative già avviate. Infine, ha commentato la necessità di considerare non solo l’area dell’ex zuccherificio, ma anche altre 39 richieste avanzate dai cittadini, che meritano attenzione pari. La sindaca ha concluso che l’azione politica è fondamentale non solo in consiglio, ma anche nella vita quotidiana della città.