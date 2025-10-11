16.2 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Economia

Dialogo tra Cgil e Chiesa per il futuro di Milano

Da StraNotizie
Milano ha ospitato un incontro significativo per la Camera del lavoro, in cui si sono confrontati il segretario della Cgil di Milano e monsignor Mario Delpini. Questo incontro segna un passo importante nella storia del sindacato, evidenziando un dialogo tra realtà diverse con obiettivi comuni per il futuro della città.

Per la prima volta un arcivescovo ha partecipato a una riunione pubblica nella sede storica del sindacato, puntando a creare una “alleanza della prossimità” tra lavoratori e imprenditori. Delpini ha sottolineato l’importanza di una collaborazione positiva: gli imprenditori traggono vantaggio dal rispetto dei contratti e dalla sicurezza dei lavoratori, piuttosto che da pratiche di sfruttamento.

Il segretario generale ha affrontato il tema del lavoro, evidenziando che Milano, pur essendo un centro attrattivo, presenta anche problematiche di esclusione. La città è descritta come un luogo “per pochi” dove spesso si avvertono grida di solitudine. Delpini ha espresso stima per l’operato del sindacato e ha lanciato una riflessione sull’individualismo, invitando a contrastare un sistema economico che mira al profitto a scapito della giustizia sociale.

L’arcivescovo ha richiamato a una maggiore attenzione verso il lavoro, definendolo in crisi di significato e suggerendo un approccio più umano e solidale. Ha infine sottolineato l’importanza di un ritmo di vita che includa momenti di pausa e celebrazioni, in contrapposizione alla frenesia del lavoro moderno.

L’incontro si è concluso con un momento di condivisione e di solidarietà, raccogliendo l’apprezzamento dei sindacalisti presenti.

