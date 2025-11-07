Dialogo sul Futuro del Bilancio Europeo: sfide e prospettive

Il 16 luglio 2025, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il Commissario Piotr Serafin hanno presentato la proposta di regolamento per il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034. Questo ha dato inizio a un confronto tra le istituzioni europee e gli organi consultivi riguardo alla programmazione delle politiche europee per il periodo di sette anni della legislatura 2029-2034. Il Parlamento europeo ha richiesto di adattare il ciclo di programmazione a cinque anni.

Il Movimento europeo ha deciso di dedicare la propria piattaforma al tema del Qfp, come già fatto nel 2020 per il Qfp 2021-2027, ponendo l’accento sulla necessità di risorse proprie per soddisfare le esigenze dei cittadini. I bilanci annuali sono soggetti a una procedura dettagliata in cui il Parlamento e il Consiglio rappresentano l’autorità di bilancio, ma il Parlamento non intende rinunciare ai propri poteri.

Se il bilancio per l’esercizio 2026 dovesse essere rigettato, come avvenuto in passato, si attiverebbero dodicesimi provvisori fino a un nuovo accordo. In questo periodo, il Parlamento europeo vuole concentrarsi sul Qfp, pur riconoscendo che la Commissione può modificare la propria proposta.

Portavoce della Commissione hanno escluso cambiamenti alla proposta del 16 luglio, mentre il vicepresidente Raffaele Fitto è stato rimproverato per aver accennato a possibili modifiche. La posizione del Parlamento potrebbe influenzare i risultati in vista di future discussioni, con quattro gruppi politici che hanno chiesto modifiche sostanziali per partecipare ai negoziati.

Se le richieste non saranno accolte, il Parlamento potrebbe negare l’approvazione del progetto di regolamento, iniziando un periodo di bilancio provvisorio. È evidente la necessità di garantire risorse adeguate e una revisione del Qfp per riflettere le nuove sfide. Il coinvolgimento di cittadini e parlamenti nazionali è considerato essenziale per promuovere la democrazia rappresentativa e partecipativa.