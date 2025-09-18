25.6 C
Dialogo e programma: il punto sul centrosinistra in Campania

La prima riunione del fronte progressista si è svolta a Napoli, presso il comitato elettorale di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania. Durante l’incontro, si è discusso dell’organizzazione di un metodo di lavoro e del dialogo tra le diverse forze politiche.

Roberto Fico ha evidenziato l’apertura al confronto mostrata da Piero De Luca, segretario in pectore del Partito Democratico, e dalla coalizione nel suo complesso. È emersa infatti una grande disponibilità a collaborare. La riunione ha portato alla decisione di avviare un percorso programmatico articolato in cinque tavoli di lavoro, ognuno dedicato a tematiche importanti per la regione.

