Dialetti: patrimonio culturale da salvaguardare e tramandare

“I dialetti e le lingue locali sono fondamentali per l’identità delle comunità. Rappresentano una memoria vivente delle tradizioni e un ponte tra le generazioni. Durante la ‘Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali’, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento di questi patrimoni linguistici. In Italia, i dialetti costituiscono un mosaico culturale, ogni dialetto arricchisce la nostra diversità. Per molti, è la lingua parlata in famiglia e che ci ricorda da dove veniamo. Valorizzare i dialetti significa quindi rispettare la dignità di ogni territorio.

Tuttavia, questa ricchezza linguistica affronta diverse sfide. La salvaguardia dei dialetti non è nostalgia, ma una responsabilità verso il futuro. È essenziale promuovere l’educazione e la ricerca, attraverso laboratori linguistici nelle scuole e archivi digitali per la conservazione e diffusione delle lingue locali. I dialetti non devono essere visti come un’alternativa all’italiano, ma come parte integrante del patrimonio culturale italiano.

Fontana ha evidenziato il ruolo importante dei dialetti nella comunicazione tra culture diverse, citando il dialetto veneto come utile nelle relazioni commerciali e diplomatiche. Onorare i dialetti e le lingue locali significa rispettare ogni voce e custodirli è cruciale per preservare le autentiche radici identitarie. Questo patrimonio dev’essere trasmesso alle future generazioni come un’eredità preziosa.

In conclusione, i dialetti e le lingue locali rappresentano il volto più genuino delle comunità. Fontana ha esemplificato la sua idea utilizzando la lingua locale per esprimere confidenza e sentimenti, dimostrando quanto siano importanti nella vita quotidiana. È necessario quindi dedicarsi allo studio dell’italiano e delle lingue straniere senza dimenticare il valore dei dialetti, che rappresentano una risorsa culturale, di pensiero e di emozioni. Salvarli e tramandarli è fondamentale poiché appartiene alla nostra storia e alla nostra identità.”