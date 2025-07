Diagnostica microbiologica: chiave contro l’antimicrobico-resistenza

L’antimicrobico-resistenza rappresenta una sfida crescente per la salute pubblica, richiedendo un’attenzione speciale alla diagnostica microbiologica. Recentemente, a Bari, si è svolto il convegno “Una rete per la lotta alle antimicrobico-resistenze”, parte del Forum Mediterraneo in Sanità 2025, per affrontare queste problematiche.

Durante l’evento, è stata presentata la campagna “Diagnostica e Prevenzione”, sostenuta da diverse organizzazioni tra cui l’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). I partecipanti hanno discusso temi rilevanti come le infezioni materno-fetali e la tubercolosi latente, evidenziando l’importanza della sorveglianza nella diffusione dei batteri resistenti.

Il laboratorio di microbiologia è considerato il fulcro di questa strategia, fondamentale per analizzare i casi e identificare i patogeni. Fabio Arena, Delegato AMCLI per Puglia e Basilicata, ha sottolineato che la microbiologia clinica è essenziale per ogni percorso terapeutico, con microbiologi che monitorano i patogeni multiresistenti e preparano report epidemiologici.

Grazie a tecnologie avanzate, si stanno ottenendo diagnosi rapide, alcune in soli 15 minuti. Gli strumenti attuali comprendono tecniche molecolari e immunologiche che possono differenziare rapidamente tra infezioni batteriche e virali. Queste innovazioni sono cruciali, dato che solo una piccola percentuale delle diagnosi eziologiche viene effettuata rispetto ai trattamenti antibiotici prescritti.

In Puglia, sebbene ci siano due scuole di specializzazione in microbiologia clinica, la distribuzione delle Unità Operative Complesse è insufficiente. Attualmente, solo il laboratorio di Bari è operativo, mentre la popolazione regionale richiederebbe tre o quattro laboratori per una copertura adeguata.

Epidemiologicamente, Puglia presenta tassi di antibiotico-resistenza allarmanti, in particolare per le infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi, la cui incidenza supera la media nazionale. La stabilità del personale microbiologico è cruciale per affrontare questa situazione.