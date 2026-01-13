Diagnostica genetica avanzata in Italia

Un consorzio internazionale sta utilizzando tecnologie emergenti e analisi integrate per affrontare le sfide più difficili della diagnosi genetica. Nonostante i progressi degli ultimi anni, più della metà dei pazienti con sospetto genetico resta senza diagnosi. Il consorzio, chiamato GREGoR, punta a trasformare la diagnostica delle malattie rare portando in clinica tecnologie genomiche avanzate ancora poco utilizzate.

L’approccio del consorzio parte dal presupposto che comprendere le malattie rare richiede dataset ampi, tecniche complementari e una collaborazione internazionale trasparente. Il consorzio sta lavorando su casi difficili, spesso già sottoposti a test clinici tradizionali, e utilizza approcci più profondi e integrati, come genomi completi, multi-omics, analisi funzionali, intelligenza artificiale e nuove pipeline computazionali.

Il consorzio sta anche lavorando per correggere e ottimizzare il riferimento genomico attuale e per portare nella diagnostica riferimenti più completi e rappresentativi della diversità umana. Una parte cruciale dell’attività del consorzio riguarda lo studio delle varianti genetiche più rare, anomale o difficili da interpretare, come varianti non codificanti, geni non codificanti, variazioni patogene multilocus, riarrangiamenti genomici complessi, ripetizioni in tandem, variazioni a mosaico, varianti multinucleotidiche e varianti che sfuggono al nonsense-mediated decay.

Il consorzio sta anche studiando varianti a penetranza incompleta e varianti di significato incerto, che sono in crescita costante, soprattutto nei pannelli diagnostici. Tecnologie come i MAVEs, che testano sperimentalmente tutte le possibili varianti in un gene, stanno diventando cruciali per riclassificare migliaia di varianti di significato incerto. Il consorzio ha già reso disponibili informazioni relative a oltre 7.500 individui da più di 3.000 famiglie, un patrimonio che può accelerare ulteriormente la ricerca internazionale.