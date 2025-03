Diagnosi, trattamenti e prospettive future

Il tumore al pancreas è una delle malattie oncologiche più mortali e difficili da trattare. Oggi è scomparsa l’attrice Eleonora Giorgi, colpita da questa malattia. Nonostante i progressi nella ricerca, la prognosi rimane spesso negativa a causa della diagnosi tardiva e della natura aggressiva del tumore. L’AIRC prevede che diventerà la seconda causa di morte per tumore entro il 2030, con un basso tasso di sopravvivenza.

Il pancreas, situato dietro lo stomaco, è fondamentale per la digestione e il controllo della glicemia. La maggior parte dei tumori pancreatici sono adenocarcinomi, forme molto aggressive. I sintomi iniziali sono aspecifici, rendendo difficile la diagnosi: dolore addominale, perdita di peso, ittero e nausea sono tra i più comuni. La sopravvivenza a cinque anni è solo del 10%.

L’esposizione ad amianto è stata indicata come potenziale causa del tumore al pancreas in uno studio che ha mostrato un incremento di casi tra i coibentatori. La diagnosi precoce è complicata, ma i ricercatori stanno studiando nuovi biomarcatori per migliorare l’accuratezza diagnostica, oltre al marcatore CA 19-9, spesso elevato nelle persone colpite.

Le opzioni terapeutiche principali includono chirurgia, chemioterapia e radioterapia, con approcci innovativi come la terapia genica e l’immunoterapia in fase di sperimentazione. La resezione chirurgica, la duodenocefalopancreasectomia, è l’intervento di scelta ma solo pochi pazienti sono idonei. Tecniche chirurgiche avanzate e robotiche stanno migliorando la precisione e riducendo i tempi di recupero.