Diagnosi precoce delle malattie rare in Cina

Un recente studio pubblicato sull’Orphanet Journal of Rare Diseases propone un nuovo approccio alla diagnosi precoce delle malattie rare basato sull’analisi delle cartelle cliniche elettroniche. Il modello è stato sperimentato in Cina sull’angioedema ereditario, una malattia rara e potenzialmente grave caratterizzata da episodi ricorrenti di edema cutaneo, addominale e delle vie aeree.

Utilizzando un sistema di ricerca testuale applicato alle cartelle cliniche elettroniche, i ricercatori hanno individuato pazienti con sintomi compatibili con l’angioedema ereditario, tra cui edemi ricorrenti, dolore addominale inspiegato, edema laringeo e bassi livelli della proteina C4 del sistema del complemento. I soggetti selezionati sono stati successivamente contattati da personale medico formato e invitati a eseguire esami di conferma.

Dall’analisi di circa 3.400 cartelle cliniche elettroniche, lo screening ha inizialmente identificato 2.689 pazienti potenzialmente sospetti. Dopo gli approfondimenti diagnostici, tre pazienti sono risultati effettivamente affetti da angioedema ereditario, confermando l’elevata precisione del modello proattivo basato sui dati sanitari digitali.

L’utilizzo delle cartelle cliniche elettroniche per la diagnosi precoce delle malattie rare risulta potenzialmente applicabile anche nei sistemi sanitari europei, dove la sanità digitale è in forte espansione. L’adozione del modello richiederebbe un adattamento al quadro normativo europeo, in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, oltre a un’integrazione tra i diversi sistemi informativi sanitari nazionali.

In Italia, un esempio concreto di utilizzo proattivo dei dati sanitari per la diagnosi precoce è rappresentato dal progetto pilota avviato in Regione Campania per l’individuazione dell’amiloidosi cardiaca attraverso le cartelle cliniche dei medici di medicina generale. I primi risultati indicano che questo approccio consente di intercettare casi altrimenti destinati a rimanere a lungo non diagnosticati, confermando il valore della sanità territoriale e dei dati clinici digitali nella riduzione del ritardo diagnostico delle malattie rare cardiovascolari.