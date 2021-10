La ricerca ha scoperto le mutazioni genetiche che possono essere presenti nel 60% dei tumori al polmone di tipo Nsclc; e per questi è potenzialmente possibile impostare da qui a breve tempo in 4 casi su 10 terapie mirate, capaci di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti. Ecco perché una diagnostica sempre più innovativa ed efficace fa la differenza nell’approccio terapeutico dei pazienti con tumore al polmone. Massimo Di Maio, segretario nazionale AIOM, e direttore dell’Oncologia dell’ospedale Mauriziano di Torino, spiega perchè i tumori del polmone sono in aumento soprattutto tra le donne e in che modo la diagnosi molecolare può cambiare la storia della malattia.