Diagnosi malattie rare Italia

Un modello di intelligenza artificiale chiamato popEVE sta rivoluzionando la diagnosi delle malattie genetiche rare. Questo sistema sfrutta i dati evolutivi di centinaia di migliaia di specie per riconoscere varianti genetiche potenzialmente patologiche.

La diagnosi delle malattie genetiche rare sta entrando in una fase completamente nuova grazie a questo modello di intelligenza artificiale. Un gruppo di ricercatori del Centro per la regolazione genomica di Barcellona, in collaborazione con la Harvard Medical School, ha sviluppato popEVE, che analizza l’evoluzione di centinaia di migliaia di specie per identificare mutazioni umane mai osservate fino a questo momento.

Il modello amplia le capacità del precedente algoritmo EVE, riuscendo a interpretare le mutazioni “missense”, che possono alterare la funzione di una proteina. PopEVE sfrutta la diversità genetica accumulata nel corso di milioni di anni per capire se una mutazione umana renda meno probabile la sopravvivenza dell’organismo.

L’analisi si concentra sulle mutazioni missense perché possono alterare profondamente la produzione delle proteine. L’efficacia del modello è stata valutata su un campione di 31mila famiglie con bambini affetti da disturbi dello sviluppo particolarmente severi. In 513 casi, popEVE è riuscito a identificare la variante più dannosa nel 98% delle situazioni.

Il modello ha inoltre evidenziato 123 geni finora mai associati ai disturbi dello sviluppo, ma che risultano attivi nel cervello in fase di crescita e interagiscono con proteine già note per il loro ruolo patologico. Ciò potrebbe aprire nuovi settori di ricerca e ampliare il numero di diagnosi disponibili.

popEVE rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo più ambizioso della genomica clinica: valutare in modo sistematico l’impatto di ogni singola variante nel genoma di un paziente. Ciò vuol dire che sfruttando le capacità dell’algoritmo EVE, il sequenziamento genetico potrebbe diventare uno strumento in grado di offrire risposte rapide e affidabili ai pazienti che oggi vivono nell’incertezza diagnostica, un’eventualità piuttosto comune quando si tratta di malattie rare.