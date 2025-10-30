Diagnosi e cure per la rara malattia APDS in Italia

L’Associazione AIP ha recentemente organizzato un Focus Group sulla sindrome da attivazione di PI3K-delta (APDS), in collaborazione con OMaR e con il supporto di Pharming. Questo incontro ha riunito clinici, ricercatori e pazienti per discutere le sfide legate alla diagnosi e gestione di questa rara malattia immunodeficitaria.

Secondo Alessandro Segato, Presidente di AIP APS, l’APDS è una malattia complessa e spesso mal diagnosticata, che influisce profondamente sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. La scarsa conoscenza della sindrome porta spesso a lunghi ritardi diagnostici, con pazienti che possono restare per anni senza una diagnosi chiara. I sintomi, che comprendono linfoadenopatie ricorrenti e infezioni respiratorie, possono risultare simili a quelli di altre patologie, complicando ulteriormente il percorso diagnostico.

La Dr.ssa Federica Barzaghi ha evidenziato che a volte i pazienti vengono seguiti da vari specialisti prima di essere indirizzati a un immunologo, il che può comportare ritardi significativi. Se non trattata, la malattia può progredire e manifestarsi con nuove sintomatologie nel tempo. È quindi fondamentale migliorare la consapevolezza tra i medici di base e specialisti, per garantire una diagnosi precoce.

Un tempo, il trattamento principale si basava sulla profilassi con immunoglobuline e antibiotici, ma ora si stanno esplorando terapie più mirate, come gli inibitori specifici della PI3K-delta. Questi farmaci potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti.

Durante il Focus Group, è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra specialisti e di un migliore supporto per le famiglie. La transizione dalla cura pediatrica a quella per adulti rappresenta un’altra sfida da affrontare, evidenziando l’importanza di costruire una rete di supporto efficace.