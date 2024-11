Diageo: Chiude a Santa Vittoria d’Alba, 349 posti di lavoro a rischio

La multinazionale dell’alcol Diageo ha annunciato la chiusura della sua distilleria a Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo, prevista entro il 2026. Questo ha creato preoccupazione per i 349 dipendenti che rischiano di perdere il lavoro. La decisione di chiudere lo stabilimento, insieme agli uffici, è il risultato di un processo di riduzione delle operazioni che ha visto già una diminuzione delle funzioni attribuite allo stabilimento. Diageo ha giustificato questa scelta come parte di un programma di tagli ai costi, seguendo alcuni risultati finanziari insoddisfacenti che hanno comportato una flessione del fatturato dell’1,4%, scendendo a 20,3 miliardi di dollari.

I sindacati, tra cui Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Ugl, sono stati i primi a segnalare la chiusura imminente e hanno organizzato uno sciopero per il 27 novembre in risposta all’annuncio. Le assemblee sindacali sono state riprogrammate per svolgersi all’esterno dello stabilimento, con l’invito a tutti i lavoratori a partecipare. La chiusura della distilleria non colpisce solo i dipendenti, ma avrà anche un impatto significativo sul tessuto economico locale e sull’indotto.

Diageo, pur essendo forse meno conosciuta dai consumatori con il suo nome, è dietro una vasta gamma di marchi di bevande alcoliche di fama mondiale, tra cui la birra Guinness, il whisky Johnnie Walker, il liquore Baileys e il gin Gordon’s. L’azienda è stata fondata nel 1997 dalla fusione di Guinness, un marchio irlandese storico, e l’inglese GrandMet, e da allora ha ampliato la sua portata diventando un gigante del settore beverage.

Negli ultimi anni, l’industria degli alcolici ha affrontato diverse sfide, e la casa madre Diageo ha avuto bisogno di ristrutturarsi per far fronte a queste difficoltà. L’annuncio della chiusura è stato un duro colpo per i lavoratori e per la comunità locale, suscitando reazioni pronte e organizzate da parte dei rappresentanti sindacali, che mirano a difendere i diritti dei dipendenti e a cercare soluzioni alternative per diminuire l’impatto della chiusura.