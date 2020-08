Io e Te è un programma in diretta di Rai Uno, ma a quanto pare per la settimana di Ferragosto le puntate vengono registrate giorni prima, probabilmente per concedere una pausa a tutto lo staff, Diaco compreso.

La registrazione non viene però comunicata in alcun modo ai telespettatori che credono di guardare un programma in diretta. A tradire Diaco è stato – per la seconda volta – un tragico lutto nel mondo dello spettacolo. Se l’anno scorso ci ha lasciato Nadia Toffa (era il 13 agosto), quest’anno è toccato alla neo-centenaria Franca Valeri, scomparsa lo scorso 9 agosto.

In entrambi i casi – come sottolineato da TvBlog che ha sollevato il caso – Diaco non ha ricordato in diretta le due artiste continuando la trasmissione come nulla fosse, trattando temi ‘freddi’ e non di attualità. Le due donne sono state infatti ricordate da Io e Te con un messaggio in sovraimpressione, aggiunto in post produzione.

L’anno scorso è venuto scritto: “Io e te dedica un pensiero silenzioso e profondo alla memoria di una collega appassionata e coraggiosa: ciao Nadia”; mentre quest’anno un più conciso e d’impatto: “Siamo tutti cretinetti, ciao Franca”. Un riferimento scherzoso al film Il Vedovo, che Franca Valeri interpretò assieme ad Alberto Sordi, soprannominato per l’appunto ‘Cretinetti’.