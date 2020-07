Diaco che perde la pazienza contro un ospite a Io e Te, la storia si ripete.

Questa volta a far arrabbiare Diaco è stata Corinne Clery che, raccontando la propria esperienza personale al Grande Fratello Vip, ha confessato che grazie all’aiuto degli psicologi presenti nel reality ha risolto alcuni problemi personali.

Diaco però non ha creduto alla sua ospite.

“Tu mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria, le persone la fanno privatamente e io l’ho fatta per anni, possa passare attraverso il microfono di un programma televisivo? Ma dai. La psicologia è una cosa seria, non può essere trattata cosi. Io ho fatto un reality e francamente mi sono sottratto a delle logiche finte. Una cura e un percorso psicologico si fanno in privato, fuori dalle telecamere, sennò non è profondo. Io non ci credo che dentro la televisione possa esserci la verità, non ci credo, la verità sta fuori le telecamere”.