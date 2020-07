“Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla ‘dittatura’ social ha raggiunto il punto di non ritorno. Sono convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert. Tra 3 giorni non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram: cancellerò ogni traccia. Vi aspetto per la strada, dove è possibile parlare e ascoltare. Manterrò attivo solo l’account Twitter per usarlo qualora ce ne fosse bisogno”. Lo ha annunciato su Twitter Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore di ‘Io e Te’ su Rai1 evidenziando che, come è successo in questi giorni, si limiterà a utilizzare il suo account twitter solo e unicamente per rispondere a chi lo chiamerà in causa infamandolo.

Fonte