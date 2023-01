Diaco, arriva l’attacco di Selvaggia: “Sgradevole. Ha umiliato una signora, forte con i deboli”

Ieri pomeriggio una signora durante il programma Bella Ma’ si è lasciata scappare un ‘ma che pa**e’, scatenando così l’indignazione di Pierluigi Diaco. Sui social in molti hanno criticato il conduttore e tra questi c’è anche Selvaggia Lucarelli, che ha centrato il punto (qui il post): “Umiliare una signora perché ha detto “che p**le” e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ putt***a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di questo conduttore che ha chiamato il programma Bella Ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta tv. Pieno di gente forte con i deboli in televisione“.

Diaco e gli attacchi di Selvaggia Lucarelli.

Esattamente un anno fa Selvaggia ha commentato così il ritorno in tv di Pierluigi: “Passando alla notizia della settimana speriamo che la storia sia finita e nessuno ci ripensi, perché un’altra possibilità non se la merita. E che lei lo abbia cancellato per davvero, questa volta. Sto parlando della Rai e di Pierluigi Diaco ovviamente“.

Nel 2020 la Lucarelli aveva già criticato duramente il collega in un suo articolo su TPI: “Mi sono imbattuta in “Io e te”, il programma di Pierluigi Diaco. Il problema di Diaco, oltre a un’ evidente difficoltà nella gestione della rabbia, è che è convinto di essere l’erede naturale di Maurizio Costanzo, di cui è inspiegabile pupillo. E forse, nella sua testa, crede che la ruvidezza di Costanzo, di cui talvolta sono stati vittime anche i suoi ospiti, sia un modello. In effetti potrebbe anche esserlo, solo che Costanzo è ruvido e sarcastico, Diaco è solo sgradevole e antipatico. E no, non si diventa personaggi a botte di antipatia, a meno che l’antipatia non sia supportata da un grande talento di cui a mio parere in Pierluigi non esiste una traccia riscontrabile neppure tramite tampone naso-faringeo“.

Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. https://t.co/UUa4MEhFlS — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 4, 2020

L'articolo Diaco, arriva l'attacco di Selvaggia: "Sgradevole. Ha umiliato una signora, forte con i deboli"







