“Fabrizio è stata una persona che può aver sbagliato, ma l’ho visto molto carico e proiettato verso delle attività regolari e lecite. Volevamo prendere un locale a Ponte Milvio”. Gianluca Ius è stato uno degli ultimi a incontrare Fabrizio Piscitelli, l’uomo che tutta Roma ricorda come “Diabolik”. Il capo ultras, diventato imprenditore e – stando alle indagini – protagonista assoluto della scena criminale capitolina, ucciso in un delitto ancora senza responsabili e senza un chiaro movente: un messaggio di piombo che ha condizionato i rapporti di potere dentro il Raccordo Anulare.

I misteri di questa esecuzione sono stati ricostruiti in “L’irriducibile, l’ultimo giorno di Diablo”, un documentario in onda da oggi su Discovery+ realizzato da Floriana Bulfon con la collaborazione di Daniele Autieri. Ora dopo ora, il percorso di Piscitelli verso la panchina del parco degli Acquedotti – dove è stato assassinato nel momento di massima frequentazione – diventa una via crucis per raccontarne la vita. L’infanzia borghese testimoniata nelle parole della madre, poi l’impatto devastante con la droga e la ricostruzione di un’identità nella Curva Nord, trasformandosi in leader. I passi successivi si inoltrano in quei territori oscuri della Capitale dove tifo, politica, affari e malavita si intrecciano in trame spesso più forti delle mafie tradizionali. E spesso destinate a scontrarsi con le cosche storiche, italiane o straniere.

Il racconto davanti alle telecamere di Gianluca Ius è significativo per focalizzare l’ascesa di Piscitelli. Ius è un imprenditore attivo in più settori, senza conti in sospeso con la legge, talvolta indicato come cassiere di Massimo Carminati. “Sono leggende metropolitane – replica Ius – se avessero avuto dei riscontri in tal senso non sarei qui. Può aver sbagliato ma io lo stimo come persona, ha pagato il personaggio che è perché tutti andavano a chiedere aiuto, consigli. A Roma lo sanno anche i muri che in certe vicende non entro. Io faccio il mio lavoro, non ho rinnegato Fabrizio o altri amici. Ho interrotto il rapporto con la mia famiglia per non rinnegare gli amici”. Amici che Ius ama descrivere: “C’è quello che sta in silenzio perché osserva, scruta, parla solo al momento giusto; rivolge la parola solo quando la deve rivolgere. Per il resto ascolta tutto, si ricorda tutto e poi fa in modo di trovare la quadra”. Piscitelli era così? “No Massimo (ndr Carminati) era così. Invece Fabrizio è totalmente l’opposto ma lui si spendeva per gli altri”.

Una relazione che attraversava il Tevere, abbracciando Roma Nord e Roma Sud, realtà sempre più distinte. “Io e Fabrizio – prosegue Ius – veniamo da mondi completamente diversi, ma anche da zone completamente diverse. Non ci legava nemmeno la fede calcistica perché io sono romanista, però c’era il comune denominatore che accompagna tutti noi, noi siamo quelli ghettizzati, noi di destra: questa fede politica ci lega”. E parlava di “decadenza della politica” “Sì perché è cambiato un mondo, anche nel tifo e nel calcio stesso”, conclude Ius.

Da quasi due anni gli investigatori stanno cercando di decifrare quali mondi abbiano deciso la morte di Diabolik. “Un omicidio strategico”, come lo ha definito il procuratore Prestipino. Il documentario di Discovery+ passa in rassegna piste e ipotesi, le traiettorie dei traffici di droga e le commistioni delle tifoserie. Raffaele Cantone, il procuratore di Perugia che nel 2005 mise sotto inchiesta Piscitelli in un’indagine sul tentativo della camorra di acquistare la Lazio, spiega l’importanza degli stadi nelle dinamiche della criminalità organizzata. E lo scrittore inglese Tobias Jones, grande esperto del calcio italiano, racconta come Piscitelli abbia rivoluzionato la Curva Nord. Le tracce lasciate da un capo, fino a quell’appuntamento su una panchina: ancora non si sa chi stesse aspettando, ma si sentiva sicuro. E invece si è ritrovato davanti un sicario in tuta da ginnastica, confuso tra i patiti della corsa.