Diablo IV, Blizzard Entertainment svela la data di uscita

Diablo IV di Blizzard Entertainment farà il suo debutto il 6 giugno 2023. Diablo IV comprenderà il cross-play e i progressi condivisi su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre alla modalità cooperativa “da divano” su console sin dall’uscita. “Non vediamo l’ora di spalancare le porte alla più brutale visione di Sanctuarium mai vista prima con Diablo IV”, ha affermato Rod Fergusson, direttore generale di Diablo. “Stiamo portando l’oscurità del gioco originale, fondendola con gli elementi di progressione di Diablo II e al combattimento viscerale di Diablo III, culminando con l’ampio mondo ricolmo di vita e di morte di Diablo IV, pensato per essere supportato negli anni a venire. I giocatori avranno a disposizione più scelte che mai per affrontare orrori indicibili, esplorare spedizioni, ottenere equipaggiamento leggendario e scoprire cosa implicherà il ritorno di Lilith, la Beata Madre, per il mondo di Sanctuarium”.

Fa il suo debutto nell’universo di Diablo un ampio mondo esplorabile. I giocatori respingeranno i demoni degli Inferi tra le varie zone di Sanctuarium: le foreste innevate delle Vette Frantumate, gli altopiani ventosi di Scosglen, le paludi infette di Hawezar, le lande desolate delle Steppe Aride e i deserti del Kehjistan, dimora della città di Caldeum. L’esperienza non lineare prevede una storia con più di 140 spedizioni, missioni secondarie e bottini. Ad accompagnare l’esperienza GdR d’azione di prim’ordine anche un sistema di fine gioco, in cui i giocatori potranno continuare ad accrescere il proprio potere affrontando una serie di sfide. C’è anche la Marea infernale, un evento ricorrente che fa impennare l’attività demoniaca a Sanctuarium, delle nuove, impegnative Spedizioni da Incubo, un sistema del Tabellone dell’Eccellenza aggiornato per portare gli eroi a nuove vette di potere, i Sussurri dei Morti che forniscono ricompense completando incarichi e i Campi dell’Odio in cui accumulare fama nel caos del PvP.