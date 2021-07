Un consumo moderato di alcol potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti del diabete mellito e delle sue complicanze come la retinopatia diabetica, causata da un danno ai vasi sanguigni del tessuto della parte fotosensibile dell’occhio, la retina. E’ quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori del Singapore Eye Research Institute e pubblicato sul British Journal of Ophthalmology. La retinopatia diabetica rappresenta oggi una malattia in costante crescita nel mondo. Si calcola che colpisca quasi 8 milioni di statunitensi e che quel numero potrebbe raddoppiare entro il 2050. In Italia, riguarda circa il 30% dei pazienti affetti da diabete. Si stima che provochi circa l’1,9% della disabilità visiva e il 2,6% della cecità.

La ricerca

Lo studio è stato condotto su 656 partecipanti (una comunità di indiani di Singapore) affetti da diabete mellito (di cui il 54% uomini) con un’età media di 59 anni monitorati nell’arco di sei anni. L’incidenza di retinopatia diabetica è stata valutata sulla base di questionari medici, mentre per il consumo di alcol i partecipanti sono stati suddivisi in base alle quantità e alla frequenza (bevo alcol: mai, tutti giorni, una volta a settimana, due volte, e così via).

I risultati

I ricercatori hanno dimostrato che rispetto agli astemi, tra i consumatori abituali di alcol ma anche tra quelli che ne consumano quantità moderate, c’è stata una riduzione dell’incidenza di retinopatia diabetica. Infatti, al controllo, è emerso che il 16% dei partecipanti ha sviluppato retinopatia diabetica e il 31% aveva avuto un peggioramento della patologia. Tra coloro che consumavano alcol, la probabilità di sviluppare retinopatia diabetica era inferiore di 2/3 rispetto a chi non beveva. Anche tra i partecipanti allo studio con un consumo poco frequente di alcol (meno di due volte a settimana) c’è stata una riduzione dell’incidenza di questa patologia mentre non è stato riscontrato nessun nesso tra consumo di alcol e progressione della retinopatia diabetica.

La funzione protettiva del vino

Come mai questo nesso? Ci sono diversi meccanismi biologici attraverso cui l’alcol può avere un effetto protettivo nei confronti della retinopatia diabetica. L’assunzione moderata di alcol, in particolare di vino, viene considerata protettiva nei confronti delle malattie cardiovascolari e poiché queste ultime sono un importante fattore di rischio per l’insorgenza della patologia oculare, ecco che il beneficio del consumo moderato di vino potrebbe derivare dalla riduzione del rischio cardiovascolare.

Polifenoli e stress ossidativo

L’infiammazione e lo stress ossidativo sono fattori chiave nello sviluppo della retinopatia diabetica. L’alcol ha un contenuto molto elevato di polifenoli fondamentali per combattere lo stress ossidativo, ma anche per inibire l’angiogenesi, prevenire l’infiammazione e favorire il vaso-rilassamento, tutti elementi che favoriscono un maggior afflusso di sangue alla retina. Secondo i ricercatori, questi risultati potrebbero rappresentare la base per incoraggiare i medici a fare anche counselling sugli alimenti e le bevande che possono svolgere un ruolo protettivo per i pazienti con diabete mellito a rischio di retinopatia diabetica.