Diabete nel tuo cane o gatto? I 5 sintomi chiave da non ignorare

Il diabete mellito non riguarda solo gli esseri umani, ma colpisce anche cani e gatti, rendendo fondamentale il riconoscimento tempestivo dei sintomi per garantire una cura efficace. Questa patologia metabolica è caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue a causa di una scarsa produzione di insulina o di resistenza a questa. Circa un cane su 500 e un gatto su 230 sviluppano diabete nel corso della vita, con fattori di rischio legati a età, sesso e peso corporeo. I cani tra i sette e i dieci anni e i gatti dopo i sei anni sono i più colpiti, con il sovrappeso che gioca un ruolo significativo nell’insorgenza della malattia.

I sintomi del diabete in animali domestici richiedono attenta osservazione. Un aumento della sete e della frequenza urinaria è comune, accompagnato spesso da perdita di peso nonostante un aumento dell’appetito. Questo accade perché il corpo utilizza riserve di grasso e proteine per generare energia, portando a un deperimento fisico. In stadi avanzati, gli animali possono mostrare letargia, debolezza muscolare e difficoltà a muoversi, soprattutto nei gatti. Inoltre, infezioni frequenti possono indicare problemi di salute legati al diabete.

Un’alimentazione adeguata è cruciale per la gestione del diabete nei pet, poiché contribuisce a controllare i livelli di glicemia. È essenziale combinare un’alimentazione rigorosa con attività fisica costante, oltre a monitoraggi e cure veterinarie appropriate. Con l’approccio giusto, cani e gatti affetti da diabete possono vivere in modo sereno e dignitoso.