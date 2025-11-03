Diabete mellito in Italia: novità e interventi urgenti

Il Ministero della Salute ha presentato al Parlamento la Relazione 2024 sul diabete mellito, in ottemperanza alla legge che ha riconosciuto questa malattia come di alto interesse sociale. Questo provvedimento ha segnato un momento decisivo per il sistema sanitario italiano, ponendo le basi per una gestione più efficace della malattia.

La relazione offre un’analisi dettagliata della situazione attuale, includendo dati epidemiologici sia nazionali che internazionali, i più recenti approcci terapeutici e innovazioni tecnologiche. Viene sottolineata l’importanza di garantire un’assistenza tempestiva e multidisciplinare per migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete e ridurre il rischio di complicazioni.

Tra le azioni descritte, vi sono interventi preventivi che seguono un approccio intersettoriale, l’integrazione del “life-course” e attività specifiche rivolte a diversi contesti, in linea con il Piano nazionale della Prevenzione. La relazione evidenzia anche le iniziative intraprese a livello comunitario, come le joint actions, e i progressi nella telemedicina. Inoltre, viene riportato il monitoraggio del consumo di farmaci per il diabete, con particolare attenzione alle nuove opzioni disponibili.

Il documento si propone di informare le istituzioni e i cittadini sulle misure adottate e sugli sviluppi in corso, sottolineando l’impegno nella lotta contro il diabete e la necessità di una strategia coordinata per affrontare questa sfida sanitaria.