Hanno riprodotto in laboratorio le condizioni ambientali di Dagahaley, in Kenya, il più grande campo profughi del mondo per capire se a temperature sub-sahariane l’insulina può essere conservata fuori dal frigorifero, mantenendo la sua efficacia. Lo hanno fatto Medici senza frontiere e i ricercatori dell’università di Ginevra. Per concludere che si mantiene stabile per quattro settimane tra i 25 e i 37° C. E che quindi chi non possiede un frigo non sarà costretto ad andare ogni giorno in ospedale per le iniezioni del farmaco.

“I protocolli oggi prevedono che le fiale di insulina vengano conservate tra 2° e 8° C fino all’apertura – spiega Leonardo Scapozza, docente alla Facoltà di Scienze farmaceutiche dell’università di Ginevra – dopodiché possono essere conservate a 25° C per 4 settimane, quanto dura una fiala. Ma nei campi profughi le temperature oscillano tra 25° C di notte e 37 di giorno”. E se la temperatura è eccessiva c’è il rischio che l’insulina formi dei flocculi, aggregati visibili in soluzione, e che non possa essere iniettata.

I ricercatori dell’università di Ginevra hanno testato per 4 settimane lo stato di conservazione e l’efficacia su cellule in coltura del farmaco, sia di quello mantenuto alle temperature del campo profughi che di quello conservato secondo protocollo.

“Non c’è stata differenza tra le due modalità di conservazione: l’insulina a temperature sub-sahariane e fluttuanti ha mantenuto l’efficacia con una perdita di principio attivo non superiore all’1%, come quella conservata in frigo”, conclude Scapozza.