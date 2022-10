Diabete insipido nel cane: sintomi, cause e trattamento

Molto spesso i nostri amici pelosi possono soffrire di patologie rare. Vediamo cos’è il diabete insipido nel cane e quali sono i sintomi da osservare.

Le patologie che possono colpire i nostri amici a quattro zampe nel corso della loro vita sono molte, alcune di esse, anche se rare, possono comunque colpire Fido.

Una delle patologie rare che possiamo riscontrare nel cane è il diabete insipido. Vediamo nel seguente articolo di cosa si tratta e quali sono i sintomi da non sottovalutare.

Diabete insipido nel cane: cause e sintomi

Il diabete insipido nel cane non ha nulla a che vedere con il diabete mellito nel cane, in quanto quest’ultimo è causata da una carenza di insulina, mentre il diabete insipido è legato alla ghiandola pituitaria e alla sua funzione.

Esistono due tipi di diabete insipido nel cane, quello centrale e quello nefrogenico. Il primo si presenta quando la ghiandola pituitaria non rilascia abbastanza vasopressina, ormone antidiuretico (ADH) . Può essere causato da traumi, dalla presenza di un tumore alla ghiandola pituitaria o anche da difetti della nascita.

Possiamo riscontrare tale forma di diabete già dalla settima settimana di nascita della palla di pelo fino ai suoi 14 anni e in tutte le razze di cani.

Mentre il diabete insipido nefrogenico si presenta quando i reni sono incapaci di rispondere alla vasopressina. Può essere causata dall’assunzione di farmaci, da disturbi metabolici o come la forma centrale, un difetto della nascita.

Tale forma di diabete possiamo riscontrarla nei cani di 18 mesi o più piccoli, soprattutto se la diagnosi è primaria. Tuttavia la maggior parte delle volte il diabete insipido nefrogenico è una malattia secondaria.

I principali sintomi da non sottovalutare sono:

Diagnosi e trattamento della patologia

Nel caso in cui il nostro amico a quattro zampe presentasse i sintomi elencati nel paragrafo precedente, è opportuno contattare il veterinario.

Quest’ultimo, per diagnosticare il diabete insipido nel cane, potrebbe effettuare anche test per escludere altri problemi, come:

Analisi del sangue

Analisi delle urine

Risonanza magnetica

TC

Test per livelli plasmatici di vasopressina

Test di privazione dell’acqua

Nel caso in cui lo specialista diagnosticherà tale patologia nel nostro amico peloso, quest’ultimo dovrà essere ricoverato per la terapia, che solitamente è a base di farmaci.

In caso di diabete insipido centrale il veterinario potrebbe prescrivere un’iniezione di vasopressina. Inoltre è molto importante offrire sempre acqua al nostro amico peloso.