14 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Salute

Diabete in Italia: Disparità Regionali e Sostenibilità Sanitaria

Da stranotizie
Diabete in Italia: Disparità Regionali e Sostenibilità Sanitaria

Il diabete rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario. In Italia, il costo medio annuale per ogni paziente diabetico è di 2.800 euro, contribuendo a un costo diretto totale stimato di 9 miliardi di euro all’anno. Considerando le assenze dal lavoro e altri fattori, il carico complessivo della malattia si avvicina ai 14 miliardi di euro.

Nel 2023, la prevalenza del diabete varia notevolmente tra le diverse regioni. I valori oscillano tra il 2% a Trento e l’8% in Molise. Le regioni del Sud mostrano tassi preoccupanti, con oltre il 20% di prevalenza tra la popolazione anziana in gran parte delle aree, ad eccezione di Abruzzo e Sardegna.

Le lunghe liste d’attesa impediscono un accesso adeguato alle cure, soprattutto per i pazienti con multimorbilità. La situazione è ancora più critica per la fascia d’età 45-64 anni, dove il 11,2% rinuncia a cure per motivi economici e il 7,4% per le lunghe attese, percentuali superiori alla media generale.

La qualità della vita per i diabetici over 45 è preoccupante: solo il 36,5% si sente soddisfatto della propria esistenza, rispetto al 44,6% della popolazione generale. Gli individui con diabete corrono rischi più elevati di sviluppare altre malattie, come l’ipertensione, che colpisce il 56,3% di loro. Inoltre, l’accesso diseguale ai servizi sanitarie aggrava la situazione, con aree in cui solo il 30% riceve assistenza specialistica.

Vivere bene con il diabete è possibile se si garantiscono a tutti, comprese persone anziane e a basso titolo di studio, pari opportunità di accesso a prevenzione, diagnosi, terapie e dispositivi medici. Ci sono stati progressi significativi, ma è fondamentale migliorare la gestione della malattia, riorganizzando l’assistenza territoriale e utilizzando anche la telemedicina.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Rockpop Emotion: UnEvento Musical Unico a Roma
Articolo successivo
Trento si prepara a un duello di pallavolo con Melendugno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.