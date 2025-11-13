Diabete in Italia: Disparità Regionali e Sostenibilità Sanitaria

Il diabete rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario. In Italia, il costo medio annuale per ogni paziente diabetico è di 2.800 euro, contribuendo a un costo diretto totale stimato di 9 miliardi di euro all’anno. Considerando le assenze dal lavoro e altri fattori, il carico complessivo della malattia si avvicina ai 14 miliardi di euro.

Nel 2023, la prevalenza del diabete varia notevolmente tra le diverse regioni. I valori oscillano tra il 2% a Trento e l’8% in Molise. Le regioni del Sud mostrano tassi preoccupanti, con oltre il 20% di prevalenza tra la popolazione anziana in gran parte delle aree, ad eccezione di Abruzzo e Sardegna.

Le lunghe liste d’attesa impediscono un accesso adeguato alle cure, soprattutto per i pazienti con multimorbilità. La situazione è ancora più critica per la fascia d’età 45-64 anni, dove il 11,2% rinuncia a cure per motivi economici e il 7,4% per le lunghe attese, percentuali superiori alla media generale.

La qualità della vita per i diabetici over 45 è preoccupante: solo il 36,5% si sente soddisfatto della propria esistenza, rispetto al 44,6% della popolazione generale. Gli individui con diabete corrono rischi più elevati di sviluppare altre malattie, come l’ipertensione, che colpisce il 56,3% di loro. Inoltre, l’accesso diseguale ai servizi sanitarie aggrava la situazione, con aree in cui solo il 30% riceve assistenza specialistica.

Vivere bene con il diabete è possibile se si garantiscono a tutti, comprese persone anziane e a basso titolo di studio, pari opportunità di accesso a prevenzione, diagnosi, terapie e dispositivi medici. Ci sono stati progressi significativi, ma è fondamentale migliorare la gestione della malattia, riorganizzando l’assistenza territoriale e utilizzando anche la telemedicina.