Terapie più versatili, che oltre ad abbassare la glicemia hanno effetti protettivi su reni e cuore – punto debole delle persone con diabete – e che, soprattutto, fanno perdere peso. Cosa che, per chi è in sovrappeso, basta da sola a migliorare tutti i parametri metabolici. Benvenuti nella nuova era della cura del diabete di tipo 2. Era che va avanti già da un po’ con farmaci sempre più nuovi (e sottoprescritti) e altri sempre migliori in arrivo.

Con tanti studi che arrivano anche quest’anno dall’Ada, il congresso americano dedicato al diabete, uno dei più grandi al mondo, punto di incontro e di presentazione – seppure ancora virtualmente quest’anno – degli esperti di tutto il mondo e delle tappe degli studi più importanti. Riassunti quest’anno in un incontro – anch’esso virtuale – programmato dalla Sid, la Società italiana di diabetologia.

Tra le tante novità di Ada, una riguarda proprio la terapia e una molecola, la terzipatide, doppio agonista GLP-1 e GIP, protanista dello studio di fase 3 Surpass. Quali i vantaggi? Li racconta il professor Agostino Consoli, presidente Sid: “E’ un farmaco iniettivo, una puntura a settimana, non ancora disponibile anche se penso che i tempi non saranno lunghi. Con effetti non solo – e direi ovviamente – sull’emoglobina glicata, visto che circa il 90% dei pazienti riesce a scendere sotto il 7% partendo da 8 in circa 40 settimane. Ma questa nuova molecola ha effetti marcati sul peso, molto performanti: circa dieci chili in meno, sempre in 40 settimane. Dimostrando una efficacia maggiore sia rispetto alla terapia con insulina che all’analogo GLP-1 di uso comune, il semaglutide, che ad oggi è il più efficace sia nel controllo dell’emoglobina glicata che per la perdita di peso. Con effetti collaterali paragonabili, quindi soprattutto nausea, nel 20-25% dei casi, vomito, più raramente diarrea. Insomma, un’arma in più per noi diabetologi, e anche per i pazienti”.

In attesa di nuove molecole, la Sid fa ancora il punto sui farmaci già a disposizione, ma che non vengono prescritti a tutti i pazienti che ne avrebbero bisogno. Soprattutto in quelli che soffrono di scompenso cardiaco. “Rene e cuore hanno destino comune nei pazienti con diabete – ricorda il professor Angelo Avogaro, presidente eletto Sid – un matrimonio indissolubile. Basti pensare che il paziente diabetico con scompenso a tre anni dalla diagnosi ha un 55% in più di mortalità. E che lo scompenso cardiaco è una delle complicanze più frequenti nei pazienti con diabete di tipo 2. E quando c’è scompenso c’è quasi sempre anche una alterazione della funzione renale: i denominatori comuni che portano al danno combinato di rene e cuore sono un’eccessiva ritenzione di sodio, un’attivazione del sistema renina-angiotensina, l’attivazione del sistema adrenergico, e uno stato infiammatorio”.

Tra i farmaci disponibili per il trattamento del diabete gli inibitori del riassorbimento renale del glucosio chiamati gliflozine, non solo riducono la glicemia ma sono in grado di proteggere il paziente diabetico e non dal rischio di scompenso cardiaco. “Tra le gliflozine ne esistono però alcune che, oltre che agire sul riassorbimento renale di glucosio, agiscono anche sul riassorbimento intestinale dello stesso: tra queste il canagliflozin e il sotagliflozin. Queste due gliflozine sono quindi dei duplici inibitori del riassorbimento di glucosio. Dei due, il sotagliflozin non è ancora disponibile in Italia, nonostante i dati ottenuti nei pazienti diabetici con scompenso cardiaco e malattia renale cronica siano stati già pubblicati sul New England Journal of Medicine. Purtroppo per mancanza di fondi da parte dello sponsor è stato arruolato un numero di pazienti significativamente inferiore a quello previsto: nello studio SOLOIST-WHF a fronte di un numero previsto di pazienti da arruolare di circa 4.000, ne sono stati arruolati 1.222. Nello studio SCORED sono stati invece arruolati 10.584 pazienti”.

Per essere ancora più chiaro Avogaro fa un esempio: il rene trattiene al giorno 120 grammi di glucosio. “Per intenderci, la quantità di 4 lattine di una Cola. I farmaci che aiutano l’escrezione di glucosio con le urine permettono di perdere circa 80 grammi di glucosio al giorno. Ogni grammo di glucosio vale 5 calorie e quindi si perdono 400 calorie al giorno. Con un effetto visibile sulla perdita di peso. Questi farmaci inducono anche escrezione di sodio, con effetti benefici su infiammazione e stress ossidativo e una azione benefica straordinaria sul rene. Non prescriverli è quasi non etico”.

Come sempre, la terapia deve essere personalizzata e prevedere – oltre ai farmaci – un radicale cambiamento di stile di vita. “Niente fumo – attacca Anna Solini, associato di Medicina Interna all’università di Pisa – una dieta che eviti sale, salse, in particolare quella di soia, e che privilegi le erbe per insaporire al posto del sale. E controllare l’ipertensione. Le linee guida KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), attese da anni e appena pubblicate, sono chiare: nella persona con diabete e con malattia renale si abbandonano le diete ipoproteiche spinte, che portano a malnutrizione; si devono usare i farmaci contro l’ipertensione alla massima dose tollerata; uso di un SGLT” inibitore, insieme alla metformina, in tutti i pazienti con diabete, malattia renale e filtrato glomerulare superiore a 30 ml/mi. E poi i programmi educazionali”. Non solo per spiegare bene ai pazienti che terapie stanno seguendo, e convincerli che bisogna farlo con costanza, ma per far cambiare stile di vita. Cosa tutt’altro che facile.