Diabete e obesità in Italia

I farmaci GLP-1, utilizzati per il trattamento del diabete e dell’obesità, hanno sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile aumento del rischio di problemi agli occhi. Tuttavia, secondo la Società Italiana di Diabetologia, non esiste alcuna prova di un rapporto causa-effetto tra l’uso di questi farmaci e disturbi visivi. Le segnalazioni presenti negli studi sono solo associativi e non dimostrano che i GLP-1 siano responsabili dei disturbi visivi.

Il diabete non controllato, insieme ad altri fattori come l’ipertensione e il fumo, aumenta il rischio di problemi agli occhi. Le principali malattie degli occhi associate al diabete, come la retinopatia diabetica, l’edema maculare, la cataratta, il glaucoma e la neuropatia ottica ischemica, sono legate soprattutto a un cattivo controllo della glicemia.

Alcuni studi osservazionali hanno rilevato una correlazione tra il trattamento con GLP-1 e specifiche complicanze oculari, ma queste osservazioni non dimostrano alcun rapporto di causa-effetto. La Società Italiana di Diabetologia sottolinea che le terapie basate sul GLP-1 restano strumenti efficaci per tenere sotto controllo il diabete e il peso corporeo, e che il monitoraggio clinico permette di sfruttarne i benefici riducendo al minimo i rischi.

Gli esperti raccomandano alle persone con diabete di effettuare controlli oculistici regolari per monitorare retina e nervo ottico, in quanto la prevenzione è il miglior strumento per evitare complicanze oculari. Il monitoraggio clinico permette di sfruttare i benefici dei farmaci GLP-1 riducendo al minimo i rischi, come per qualsiasi trattamento farmacologico.

