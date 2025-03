Diabete di tipo 2, la semaglutide riduce attacchi di cuore e ictus: lo studio

L’iperglicemia, l’aumento di peso e il desiderio di alcool sono stati affrontati dal farmaco antidiabetico dimagrante semaglutide, che ha recentemente guadagnato attenzione per la sua efficacia. Un nuovo studio clinico, co-guidato dall’endocrinologo John Buse e dal cardiologo Matthew Cavender dell’University of North Carolina School of Medicine, ha esaminato la versione orale del farmaco, nota per la sua popolarità nella forma iniettabile. I risultati mostrano che il semaglutide orale può ridurre significativamente gli eventi cardiovascolari in individui con diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari aterosclerotiche e/o malattie renali croniche. Buse ha sottolineato che gli attacchi cardiaci e gli ictus sono complicanze devastanti del diabete e che avere un’opzione orale rappresenta un importante progresso nelle terapie.

Lo studio internazionale ha coinvolto 9.650 partecipanti con malattie cardiovascolari preesistenti ed è stato pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’. Il trial, denominato Soul e finanziato da Novo Nordisk, ha diviso i partecipanti in un gruppo placebo e uno farmacologico per valutare gli effetti del semaglutide orale sulla salute cardiovascolare. Entrambi i gruppi hanno seguito le terapie standard per la gestione della glicemia e della salute cardiovascolare. Ai membri del gruppo farmacologico è stata somministrata una dose giornaliera di 14 mg di semaglutide orale. I risultati hanno rivelato una riduzione del 14% del rischio di eventi cardiovascolari maggiori rispetto al gruppo placebo, con una notevole diminuzione degli infarti miocardici non fatali. Sebbene l’efficacia del semaglutide orale si allinei con studi preesistenti sull’iniettabile, ulteriori ricerche sono necessarie per confrontare i due metodi.