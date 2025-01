Diabete di tipo 1: sistema automatizzato di erogazione dell’insulina da Abbott e Insulet

Abbott ha annunciato che il suo sensore per il monitoraggio continuo del glucosio, FreeStyle Libre® 2 Plus, è ora integrato con il sistema automatizzato di erogazione di insulina (AID) senza tubi OmniPod® 5 di Insulet. Questo nuovo sistema è disponibile in Italia per le persone con diabete di tipo 1. Il funzionamento del sistema AID prevede l’uso dei dati in tempo reale forniti dal sensore FreeStyle Libre 2 Plus, che, tramite l’app OmniPod 5, calcola e somministra automaticamente la giusta quantità di insulina, facilitando così la gestione del diabete.

L’integrazione di queste due tecnologie promette di migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo l’incertezza nel dosaggio dell’insulina e contribuendo a un migliore controllo glicemico. Luigi Russo, General Manager di Abbott Diabetes Care Italia, ha sottolineato che la tecnologia FreeStyle Libre rappresenta una soluzione sia affidabile che semplice da utilizzare, capace di alleggerire il carico mentale associato alla gestione quotidiana del diabete. La collaborazione con Insulet offre ulteriori opportunità per le persone con diabete di tipo 1 in Italia, permettendo loro di semplificare la routine e di dedicare più tempo alla propria vita.

Il portfolio FreeStyle Libre di Abbott è riconosciuto globalmente come leader nel monitoraggio del glucosio. In dieci anni, questo sistema ha avuto un’evoluzione costante, rivoluzionando la cura di oltre 6 milioni di persone in più di 60 paesi. Il sensore FreeStyle Libre® 2 Plus ha una durata fino a 15 giorni e la sua applicazione avviene sulla parte posteriore del braccio. È caratterizzato da una maggiore accuratezza, fornendo letture ogni minuto, ed è adatto sia agli adulti che ai bambini a partire dai 2 anni. Inoltre, è privo di allergeni comuni, come IBOA e MBPA, presenti in altri adesivi.

Importante è anche il fatto che il nuovo sistema AID è rimborsato in Italia per le persone con diabete di tipo 1, rappresentando così un ulteriore passo avanti per garantire accessibilità e supporto nella gestione della malattia.