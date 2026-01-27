Diabete di tipo 1: nuova terapia in Italia

Al Policlinico San Matteo di Pavia, una ragazza di 14 anni ha ricevuto una terapia farmacologica innovativa per il diabete di tipo 1. L’anticorpo monoclonale Teplizumab, che ritarda l’insorgenza del diabete di tipo 1, è stato approvato dall’EMA, l’agenzia regolatoria dell’Unione Europea, e quindi potrà essere utilizzato anche in Italia.

Il Teplizumab era stato utilizzato in precedenza solo per “uso compassionevole” mediante il meccanismo di regolamentazione sanitaria che permette ad alcuni pazienti di accedere a medicinali non ancora autorizzati al di fuori degli studi clinici ufficiali, in circostanze eccezionali come malattie gravi, rare o pericolose per la vita per le quali non ci siano terapie soddisfacenti già autorizzate disponibili. Il trattamento è stato completato con successo e ha aperto una nuova strada per una presa in carico precoce di questa patologia cronica.

Il farmaco viene somministrato endovena con 14 somministrazioni e i pazienti solitamente manifestano come effetto collaterale una linfopenia transitoria. Il diabete di tipo 1 è una patologia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le cellule beta del pancreas, responsabili della produzione di insulina. Il Teplizumab interviene a monte, cercando di rallentare la progressione del danno immunitario e ritardare la comparsa clinica della malattia.

Teplizumab è un anticorpo monoclonale anti-CD3, progettato per colpire specificamente i linfociti T, cellule del sistema immunitario coinvolte nella distruzione delle cellule produttrici di insulina. Il suo meccanismo mira a modulare l’attività di queste cellule, piuttosto che eliminarle del tutto, con l’obiettivo di preservare la funzionalità delle cellule beta il più a lungo possibile. Studi clinici internazionali hanno dimostrato che il farmaco può allungare la fase pre-clinica della malattia, ritardando di anni la necessità di terapia insulinica continuativa.

I risultati finora pubblicati evidenziano una potenziale estensione significativa della fase pre-clinica della malattia, che per molti pazienti significa un numero maggiore di anni senza insulina esterna e con minor rischio di complicanze acute. Tuttavia, va ricordato che Teplizumab non “cura” il diabete di tipo 1, ma ritarda la progressione immunitaria che lo causa. Gli effetti collaterali registrati sono generalmente transitori, con eventi come linfopenia lieve come effetto più comune.