Diabete: 1 su 3 Ignora di Avere Questa Malattia

Il diabete rappresenta una delle patologie croniche più diffuse in Italia, con un terzo degli affetti che ignora di averne. Attualmente ci sono circa 3,5 milioni di italiani in fase di pre-diabete, un segnale che richiede diagnosi tempestive e strategie preventive, secondo la Società Italiana di Diabetologia (SID). Il 18 maggio si terrà il congresso nazionale “Panorama Diabete” a Riccione.

Il diabete mellito è caratterizzato da elevati livelli di glucosio nel sangue, derivanti da problemi nella produzione o nell’uso dell’insulina. Le principali forme della malattia includono il diabete di tipo 1, che è autoimmune e insorge spesso in giovane età; il tipo 2, legato a fattori genetici e ambientali e che rappresenta circa il 90% dei casi; e il diabete gestazionale, che si sviluppa in gravidanza.

Attualmente, si stima che in Italia vi siano circa 3,9 milioni di diabetici, con un’alta presenza di over 65. Tuttavia, la cifra reale potrebbe essere più alta, considerando i casi non diagnosticati. Ogni anno, circa 27.000 persone muoiono per complicazioni legate alla malattia. A livello europeo, si stima che una persona deceda ogni 46 secondi a causa di problematiche associate al diabete.

Il costo per il Sistema Sanitario Nazionale è significativo, raggiungendo i 14 miliardi di euro all’anno, di cui il 75% è dedicato a complicanze spesso evitabili con diagnosi e trattamenti tempestivi. Solo il 30% dei pazienti ha accesso a cure diabetologiche adeguate, portando a disuguaglianze regionali. È consigliabile un’estensione dello screening del diabete di tipo 1, attualmente limitato a quattro regioni pilota, per migliorare la diagnosi e ridurre complicanze future.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net