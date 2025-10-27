Día de los Muertos: memoria degli animali in Messico

In Messico, inizia il periodo del Día de los Muertos, una celebrazione che riporta sulla Terra gli spiriti dei defunti. Il 27 ottobre è un giorno speciale dedicato agli animali defunti, un momento di dolcezza e memoria in cui si ricordano cani, gatti, cavalli e uccellini con affetto.

Le famiglie allestiscono degli altari, le ofrendas, dove posizionano ciotole d’acqua, crocchette, giocattoli e fotografie degli animali amati. Questi piccoli gesti esprimono gratitudine verso chi ha condiviso amore e compagnia in vita.

Questo giorno segna l’inizio del percorso delle anime, che prosegue con commemorazioni nei giorni seguenti. Il 28 ottobre si ricordano coloro che sono morti in incidenti, il 29 le anime dimenticate, mentre il 30 e il 31 si rendono omaggio ai bambini non battezzati. Il 1° novembre è dedicato ai bambini defunti, il Día de los Angelitos, e il 2 novembre si celebra il Día de los Muertos, un’importante festa della memoria.

Durante queste giornate, i cimiteri si animano di luce e musica, con le famiglie che portano cibo e racconti per celebrare non la morte, ma la continuità dell’amore e del ricordo. Il 27 ottobre, con la sua atmosfera serena e le prime luci accese sugli altari, segna l’inizio di questo viaggio tra i mondi.

È un giorno che invita anche noi a riflettere sulla memoria, che appartiene sia agli esseri umani che agli animali con cui abbiamo condiviso un pezzo di vita.