Di Socrate sappiamo pochissime cose. Sappiamo, però, che probabilmente aveva ere…

Di Socrate sappiamo pochissime cose. Sappiamo, però, che probabilmente aveva ereditato dalla madre ostetrica il gusto a far nascere pensieri, riflessioni, idee nelle persone che incontrava. Per questo, gli Ateniesi lo chiamavano “tafano”: lo reputavano fastidioso come quelle inutili zanzare che ci innervosiscono d’estate.

Ma Socrate, in realtà, era un tesoro, qualcosa di prezioso: custodiva infatti e applicava l’arte della maieutica, principio cardine di tutta la filosofia occidentale. “La formula di Socrate”, l’ultimo libro di Cristina Dell’acqua è in libreria e negli store online dal 2 maggio