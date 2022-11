Di quali prodotti per la pelle hai veramente bisogno?

Il segreto per avere una pelle fantastica è sicuramente nella costanza e nella pazienza. Utilizzando prodotti di ottima qualità una o due volte al giorno si potrà ottenere un risultato soddisfacente e duraturo. Di conseguenza, ancor prima dell’acquisto di ottimi cosmetici, è bene stabilire una beauty routine: ovvero una serie regolare di trattamenti da applicare tutti i giorni senza eccezioni.

Ecco alcuni utili consigli per il benessere della pelle

In genere le beauty routine giornaliere sono due: la prima è al risveglio, quando è bene rimuovere le impurità accumulate durante la notte o eventuali residui di cosmetici applicati la sera prima. La seconda è alla fine della giornata, quando è importante eliminare ogni residuo di trucco e di smog.

Una beauty routine corretta, oltre a essere regolare, dovrebbe poi adattarsi alla stagione (e di conseguenza al clima esterno) ma anche al tipo di pelle, che – com’è noto – può essere grassa, secca, mista o sensibile. Fare attenzione al proprio tipo di pelle aiuta a scegliere cosmetici che possano inibire o stimolare la produzione di sebo e che – soprattutto – non causino irritazione. Passiamo allora ai cosmetici irrinunciabili per la beauty routine, e vediamo come risparmiare acquistando online con il codice sconto Notino valido.

Detergente viso

Eliminare le impurità aiuta la pelle a respirare correttamente. Ecco perché un buon prodotto detergente è la base di ogni beauty routine. La mattina è possibile optare per un prodotto leggero, possibilmente in forma di latte o di olio: questi cosmetici aiuteranno anche a migliorare l’idratazione cutanea.

La sera, invece, è necessario puntare su qualche detergente più strong: la doppia detersione è un’ottima idea, ma nel caso non si abbia troppo tempo a disposizione, anche una semplice acqua micellare può assolvere allo scopo.

Crema anti-age

Utilizzare prodotti anti-age è vivamente consigliato già a partire dalla trentina: è in questa fase della vita che la produzione naturale di collagene inizia a diminuire. Per ritardare la comparsa dei primi segni dell’invecchiamento cutaneo è bene utilizzare una crema antiage: un prodotto a base di acido ialuronico può essere molto efficace. L’importante è leggere sempre la composizione e accertarsi della presenza di attivi ed eccipienti naturali.

Sieri viso e contorno occhi

I sieri sono formulazioni molto concentrate che permettono di raggiungere risultati concreti in poco tempo. La loro applicazione è in genere limitata nel tempo. I sieri vanno applicati una sola volta al giorno e bisogna scegliere accuratamente quale acquistare. In commercio, infatti, esistono sieri anti-age, schiarenti, idratanti. Consigliamo di applicare questo tipo di cosmetico prima della crema idratante, in modo da massimizzarne l’effetto.

Maschera viso

Anche la maschera viso andrebbe applicata con cadenza regolare, possibilmente una volta alla settimana. Si tratta di una vera e propria coccola da riservarsi per i momenti di pace e relax: la pelle uscirà liscia e idratata, pronta per affrontare un’altra intensa settimana di lavoro.