di nuovo ricoverato in ospedale per un’emorragia interna. Cosa sta succedendo

I fan preoccupati di nuovo perché il cantante è stato ricoverato in ospedale sempre per un’emorragia interna: quali sono le sue condizioni di salute

Quando sembrava che tutto ormai, almeno lato salute, andasse bene, ecco che il cantante è stato di nuovo ricoverato in ospedale. Il rapper milanese ha voluto essere il primo a dare questa notizia, prima che comparissero sui social e sui giornali indiscrezioni sul suo stato di salute. Come spesso è accaduto negli ultimi tempi. Il nuovo malore preoccupa sempre più i suoi fan.

Fedez è stato di nuovo ricoverato in ospedale. Sui social il rapper milanese ha voluto condividere le ultime notizie riguardanti le sue condizioni di salute. Cerca di sdrammatizzare un po’, ma i fan sono preoccupati.

Sappiamo che tempo fa l’ex marito di Chiara Ferragni e padre di Leone e Vittoria, avuti dall’influencer, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per un tumore neuroendocrino al pancreas. In seguito era già stato male.

Dopo quell’intervento, infatti, Federico Lucia aveva avvertito uno strano malore. Ricoverato in ospedale, i medici aveva scoperto delle rischiose emorragie interne che, per fortuna, si sono risolte.

Il medico che lo ha operato ha affermato che complicanze di questo tipo sono normali dopo un’operazione di tale portata. Quando, però, sembrava tutto risolto, ecco che il cantante milanese ha avuto una ricaduta.

Fedez ricoverato in ospedale, di nuovo per emorragie interne

“Sono tipo Dj Khaled quando dice Another One, ma con le emorragie interne“, così il rapper cerca di sdrammatizzare quello che è accaduto. Poche ore prima era in studio di registrazione, poi durante la notte il malore e la corsa in ospedale.

Su Instagram Fedez ha postato una foto mentre si copre il viso e fa segno di vittoria con la mano. Poi il ringraziamento ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano, “che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi“. Non era la prima volta per lui, ma la paura deve essere stata tanta lo stesso. Anche perché si tratta di problematiche che devono essere diagnosticate e fermate in tempo, prima che sia troppo tardi.