Di notte nel parco vede l’ombra spaventosa 17enne si avvicina terrorizzato

Un ragazzo di diciassette anni sta tornando a casa, di notte, quando nel parco vede un’ombra spaventosa: si avvicina e capisce di aver fatto la scelta giusta.

Il buio per definizione indica la mancanza di luce. Nell’oscurità i contorni degli oggetti e delle persone si intravedono a malapena, tutto appare diverso e tetro. Le ombre che si proiettano a terra originate da qualche luce fioca si allungano a dismisura e possono assumere aspetti inquietanti e a tratti minacciosi. Soprattutto se ci si trova a camminare da soli in un parco cittadino in piena notte. Così è accaduto a un ragazzo di diciassette anni mentre tornava a casa a Hagen, una città della Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania. Prendendo una scorciatoia passando per il parco per arrivare prima, il giovane si è imbattuto in un’ombra spaventosa che si proiettava in terra proprio vicino a una panchina.

La spaventosa scoperta: abbandonato in un parco nel freddo della notte, il ragazzo trova un pastore tedesco

Il giardino era deserto, la notte invernale estremamente fredda e non si sentiva alcun rumore. Il frusciare del vento tra i rami faceva appena ondeggiare le chiome degli alberi. Quella strana ombra però sembrava muoversi per conto proprio. Con il cuore che batteva all’impazzata, il ragazzo prese una decisione e si avvicinò.

Visto da vicino alla debole luce del lampione, l’oggetto che proiettava la spaventosa ombra era in realtà un povero cane abbandonato. Legato con il guinzaglio alla panchina, un terrorizzato e infreddolito Pastore tedesco stava osservando il ragazzo che camminava verso di lui. Resosi conto che si trattava di un animale lasciato da solo, il giovane decise di contattare la Polizia.

I volontari di un rifugio per cani, il Tierheim der Stadt Hagen, si occuparono subito di accogliere il cucciolo. Dal microchip è stato possibile scoprire che il Pastore tedesco, nato nel dicembre del 2017, si chiamava Pedro e veniva dalla Polonia. In attesa che ulteriori indagini venissero svolte dalla polizia locale, il rifugio aveva diffuso sulla sua pagina Facebook (@Tierheim der Stadt Hagen) le foto del cane.

Qualche tempo dopo sullo stesso post è stato pubblicato un aggiornamento. Con una breve frase il rifugio informava gli utenti del web che il titolare del quattro zampe era stato localizzato. Altre informazioni sulla storia di Pedro o dei suoi umani non sono state fornite. Non si conosce il motivo per il quale il cane era stato abbandonato, né si sa se sia tornato dalla famiglia che lo aveva lasciato. Si può solo sperare che adesso il cagnolone stia bene e che non debba più passare neanche una notte da solo al freddo e al buio. (di Elisabetta Guglielmi)