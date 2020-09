Per Angelo Di Livio la Juventus è la squadra da battere, mentre il Napoli la possibile sorpresa. Intervenuto nello studio del TG Poste, l’ex giocatore di Juventus e Fiorentina considera i bianconeri ancora la squadra favorita: “Si è ripartiti come al solito con una grande Juve, è la squadra da battere, però credo che quest’anno ci sia molta più concorrenza”. Commento positivo anche sull’esordio in panchina di Andrea Pirlo: “Ieri sera ha già fatto vedere di che pasta è fatto”. Come possibile sorpresa, l’allenatore romano punta dritto sul Napoli: “Rino Gattuso lo conosco, so che è uno forte, tenace, un perfezionista e quindi farà di tutto, anche per vincere il campionato.”. Ed è curioso di vedere all’opera Osimhen: “E’ un giovane molto forte”. Nell’intervista a tutto campo rilasciata a TG Poste Angelo Di Livio ha commentato positivamente l’operato di Roberto Mancini alla guida dell’Italia: “Sta facendo un lavoro straordinario soprattutto con i giovani” e ai calciatori azzurri che saranno impegnati ai prossimi europei dà un consiglio: “Onorare la maglia, perché la maglia dell’Italia è una maglia straordinaria, quindi bisogna metterci tanto cuore, tanta passione e professionalità”.

Fonte