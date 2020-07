Per qualunque medico, le parole “Non riesco a respirare” corrispondono a un’immediata richiesta di aiuto. Quel grido ripetuto da George Floyd, “Non riesco a respirare” non è suonato tale all’agente di polizia di Minneapolis. La sua brutalità è stata scioccante, perché condivisa da altri uomini della polizia in Usa. Un razzismo sistemico è alla base di quell’episodio, manifestazione letale di un problema di salute pubblica gravissimo.

Miseria ed emigrazione

La professione medica può fare qualcosa per affrontarlo? Il ruolo del medico in tempi di ingiustizia e sofferenza sociale è difficile da studiare con rigore. Dall’inizio delle importazioni di schiavi africani, obbligati al lavoro che ha costruito la ricchezza occidentale, il sistema economico ha funzionato costruendo ingiustizie sociali. La schiavitù dei secoli passati ha prodotto razzismo, iniquità e brutalità, che risalgono al 1600 e si ripetono ancora oggi con lo sfruttamento neo coloniale, causa di miseria ed emigrazione. Tutto ciò infetta la medicina, come altre istituzioni sociali. Gli schiavi di allora fornivano sicurezza economica a medici e materiale clinico utile all’espansione della ricerca medica, al miglioramento delle cure mediche e all’avanzamento della formazione medica. Che accade oggi?

Le dita dei piedi

Nel tentativo di generare fiducia in ciò che vorrebbero vedere come una società “post razziale”, alcuni clinici statunitensi proclamano che “non vedono il colore” della pelle di chi curano, a significare la loro imparzialità nell’offrire ai malati le proprie competenze. Ma il colore sarebbe meglio che lo vedessero eccome! Guardando con occhi razzialmente miopi, troppi medici trascurano le esperienze di vita e le disuguaglianze che condizionano e modellano pazienti e malattie. Possono così alimentare indirettamente un razzismo che influenza l’accesso alle cure, la qualità delle cure e le risultanti disparità di salute. A volte, i medici non fanno nemmeno gli sforzi più semplici: per esempio, anche se Covid-19 colpisce in modo sproporzionato i neri americani rispetto ai bianchi, quando i medici che descrivono le sue manifestazioni hanno presentato gli effetti dermatologici del Covid, la pelle nera non è stata inclusa tra le immagini pubblicate sui lavori scientifici. Le dita dei piedi dei pazienti Covid sono state sempre rosa e bianche.



Nel raccogliere la storia dei pazienti, i medici li interrogano sull’uso di alcool e droghe o sull’esposizione lavorativa a tossici ambientali, ma non fanno mai domande su due elementi ancora più pericolosi dei tossici: discriminazione e razzismo, forti determinanti sociali della salute. Questi due fattori agiscono favorendo le malattie, accelerando l’invecchiamento e impedendo una buona funzione vascolare e renale, producendo oneri sproporzionati su gente povera, migrante, con la pelle scura. Tutto ciò è noto, scientificamente dimostrato, eppure non appreso né insegnato, se non di rado.

Un diritto per tutti

Poiché la vulnerabilità e l’inadeguatezza del nostro sistema sanitario sono state messe in crisi dalla pandemia Covid, è tempo di riconsiderare la disuguaglianza nei tassi di ammissione e di laurea di chi studia Medicina. Considerare come problema sociale la scarsità del personale di pelle scura tra medici e infermieri e i bassi tassi di borse di studio e finanziamento per i ricercatori biomedici di pelle scura. Ci servono numeri per capire quanta gente di colore accede agli studi medici e quanta lavora nel nostro servizio pubblico. Dobbiamo anche riconoscere le ingiustizie passate e il dolore persistente, sperimentato dai tirocinanti delle minoranze e da rari docenti di pelle scura, ascoltando e discutendo del razzismo e dei suoi effetti sulla salute durante le conferenze mediche e ampliando i curricula delle scuole di medicina per includere una nuova sensibilità culturale, considerare l’umiliazione culturale ancora presente in chi ha la pelle scura e la formazione dei medici di domani per dotare gli studenti di strumenti per assistere pazienti e colleghi nell’affrontare le disparità razziali. L’azione diretta per eliminare ogni disparità sanitaria obbliga a promuovere con più forza richieste di un sistema che riconosca l’assistenza sanitaria come un diritto per tutti, neri compresi.

Correre con maggior vigore

Sebbene effettuare tale trasformazione possa sembrare impossibile quanto cambiare il volto razzista della polizia Usa, sappiamo dalla storia che l’energia, l’idealismo e le visioni dei giovani hanno alimentato a lungo i movimenti per il cambiamento. Martin Luther King, Jr., aveva 26 anni quando guidò il boicottaggio dell’autobus Montgomery e 34 quando parlò lanciando il suo potente “I have a dream”. Se i giovani che imparano una professione sanitaria apprendono anche a difendere i più vulnerabili e rinvigorire ogni aspetto della loro cura, forse potremo usare la crisi attuale come catalizzatore di un processo contro il razzismo, che ha bisogno di correre con maggior vigore.

Nel frattempo chiediamo all’Istituto Superiore di Sanità quanti sono stati i malati di pelle scura ricoverati in rianimazione, quanti ne sono usciti vivi e quanti no e quante segnalazioni sono arrivate all’Istituto su fenomeni di discriminazione razziale. I numeri servono a capire, se raccolti con precisione. Comprendere cosa accade è la prima cosa da fare per agire di conseguenza.

camici.pigiami@gmail.com







