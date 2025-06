Di Francesco al Lecce: il ritorno che accende le speranze!

Il mondo del calcio è in fermento con importanti cambiamenti sulla scena allenatore in Serie A. Recenti sviluppi hanno portato a nuove alleanze e strategie per affrontare la prossima stagione.

Eusebio Di Francesco è prossimo a lasciare il Venezia per tornare al Lecce, dove firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo legata alla permanenza della squadra in Serie A. Il tecnico pescarese incontrerà i dirigenti del Venezia il 26 giugno per risolvere il suo attuale contratto. Contestualmente, Giovanni Stroppa, che ha guidato la Cremonese al recente ritorno in Serie A, è stato esonerato e ha trovato un accordo con il Venezia. Per sostituirlo, la Cremonese sta considerando diversi candidati, tra cui ex allenatori del Lecce come Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo, entrambi attualmente sotto contratto. Nel frattempo, il Lecce ha definito lo staff tecnico per supportare Di Francesco, che includerà Fabrizio Del Rosso come vice e altri collaboratori chiave. Con l’approccio al mercato per rinforzare la squadra, il Lecce ha messo nel mirino calciatori come Matteo Cancellieri e Dany Mota Carvalho, mentre Pantaleo Corvino, il dirigente, è noto per scovare talenti promettenti, anche tra quelli meno conosciuti. Con queste manovre, si preannuncia un’estate intensa sul fronte del calciomercato.

