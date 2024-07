di cosa soffriva e come è morto

Se ne parla da molte ore, la notizia ha sconvolto tanti fan, anche di diverse generazioni di appassionati di musica italiana. In molti lo hanno visto un’ultima volta in diversi concerti e festival solamente l’anno scorso. Pino D’Angiò, morto all’età di 71 anni, ha combattuto a lungo contro diverse malattie. Alcune situazioni contro cui lottava, però, non gli hanno lasciato scampo.

Quello che in molti considerano il precursore del rap italiano, cantava ormai utilizzando una sola corda vocale, dopo essere stato sottoposto a sei interventi. Pino D’Angiò, infatti, aveva avuto un cancro alla gola. Ma non solo, purtroppo.

Il cantante, infatti, ha affrontato anche un tumore ai polmoni, un sarcoma, un infarto e un arresto cardiaco. Una serie di condizioni che gli hanno compromesso gravemente la salute nel corso degli ultimi anni. Questa volta, però, non è riuscito a vincere l’ultima battaglia che gli si è presentata davanti.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia dove si leggeva come “Non esistono parole per descrivere l’oscurità di questo momento”. In una delle sue ultime interviste a ‘Superguidatv’, Pino D’Angiò raccontava: “Purtroppo contro il cancro non si può combattere: è tutta retorica, solo chiacchiere. Malattie come queste ti costringono ad aspettare e sperare che tutto vada bene. Che le cure funzionino, che tu ce la faccia. A me è andata bene tante volte. […] Questo è l’atteggiamento che hai verso la malattia: stai zitto e speri di farcela”.

Nato a Pompei, Pino D’Angiò, al secolo Giuseppe Chierchia, è stato anche attore e produttore musicale. La sua ultima apparizione pubblica risale al Sanremo 2024, dove aveva cantato insieme ai Bnkr44 una versione modera di ‘Ma quale idea’, il brano che lo ha consacrato come precursore del rap italiano.

Pino D’Angiò ha anche rivelato una delle sue più grandi paure: “Vedere la tua malattia negli occhi degli altri è una brutta sensazione. Tutti ti guardano in un altro modo”. Qualche dettaglio su com’è morto il cantante arriva da un messaggio agli amici più cari della famiglia. Qui, infatti, si rivela come il cantautore sia stato “colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana”, come riportato dal ‘Corriere della Sera’. Tantissime le sfide già affrontate: Pino D’Angiò aveva raccontato di aver lottato contro sei tumori, senza perdere la forza di tornare a cantare.