Di cosa parlano le canzoni di Sanremo 2024? A rivelarlo sono stati proprio i diretti protagonisti su RaiPlay con delle video interviste. Io ve le ho riassunte qua, per voi.

Alessandra Amoroso | Fino A Qui: “La mia canzone è una ballad e parla di consapevolezza”.

Alfa | Vai: “Una canzone in cassa dritta con sonorità folk, parla della scelta di vita di molti ragazzi di andare non si sa dove”.

Angelina Mango | La Noia: “Un pezzo up, ma nella mia testa è un pezzo intenso ed emotivo, è una canzone autobiografica e come tutte le canzoni autobiografiche può essere triste, è una canzone che parla di me”.

Annalisa | Sinceramente: “Ci sono un sacco di sfumature dentro, ma se devo fare un riassunto dice: se mi lasci i miei spazi io sono tua, sinceramente!”.

BigMama | La Rabbia Non Ti Basta: “Parla di rivalsa, volevo mettere nel testo tante parole che per me erano importanti, mando un messaggio molto forte”.

BNKR44 | Governo Punk: “Parla di ribellione giovanile”

Clara | Diamanti Grezzi: “Parla di tutti noi, di crescita e incertezze”

Dargen D’Amico | Onda Alta: “Un genere di musica italiana, comprende tutti gli stimoli che questo paese ha ricevuto nel corso degli anni. Il brano si ispira alla forma del nostro paese e al Mar Mediterraneo”.

Diodato | Ti Muovi: “E’ una ballad energica, la sento vibrare forte ogni volta che la canto. Parla di un movimento interiore”.

Emma | Apnea: “Vi dico solo che farete molta fatica a restare seduti!”

Di cosa parlano le canzoni di Sanremo 2024: lo rivelano i Big

Fiorella Mannoia | Mariposa: “Significa farfalla, vi dico solo questo: la vita è perfetta, siamo noi che la sporchiamo”.

Fred De Palma | Il Cielo Non Ci vuole: “Non voglio dire niente, resto vago”.

Gazzelle | Tutto Qui: “Parla d’amore, di persone che non ci sono più e di nostalgia per tutte le cose che non ho vissuto”.

Geolier | I P’ Me Tu P’ Te: “Un pezzo up tempo in cassa dritta, parla di una coppia che si ama troppo”.

Ghali | Casa Mia: “E’ un viaggio come se fosse un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico a cui spiego cos’è il pianeta Terra”.

Il Tre | Fragili: “La mia canzone parla di un periodo scuro che ho attraversato ultimamente. Nella canzone c’è sia canto che rap”.

Il Volo | Capolavoro: “Parla della speranza, un brano pop alla nostra maniera”.

Irama | Tu No: “Una canzone soul, molto emotiva, la più emotiva che ho scritto”.

La Sad | Autodistruttivo: “Parla della storia di un ragazzo che da quando è nato non riesce a farsi accettare dalla sua famiglia e dalla società. Un pezzo rock”.

Loredana Bertè | Pazza: “Un genere autobiografico e parla di me”.

Di cosa parlano le canzoni di Sanremo 2024? Amore, rivincita e rinascita personale

Mahmood | Tuta Gold: “La mia canzone è un genere club by the funk, un viaggio fra il passato e il presente. Svelerò un mio nuovo genere musicale”.

Maninni | Spettacolare: “Racchiude i momenti più belli vissuti con amore e passione”.

Mr.Rain | Due Altalene: “E’ una ballad”.

Negramaro | Ricominciamo Tutto: “Il genere è Negramaro”.

Nek & Renga | Pazzo Di Te: “Parla di un amore adulto, quell’amore assoluto”.

Ricchi & Poveri | Ma Non Tutta La Vita: “Questa canzone ce l’abbiamo sotto l’albero di Natale”.

Rose Villain | Click Boom!: “La canzone racchiude il mio dualismo, c’è un po’ di parte malinconica”.

Sangiovanni | Finiscimi: “Una canzone nostalgica, struggente, malinconica. Parla di un qualcosa che ha una fine”.

Santi Francesi | L’Amore In Bocca: “Un pezzo hard pop, romantico e sensuale”.

The Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza: “E’ una fotografia urbana di quella che è una relazione, genere Kolors!”.