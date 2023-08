Di che colore è per voi l’amore? Siamo sicuri che molti di voi avranno pensato a…

Di che colore è per voi l’amore? Siamo sicuri che molti di voi avranno pensato al rosso come prima risposta.

Eppure, se ci pensate, ogni persona sprigiona un colore diverso. Per esempio Olivia, per Vincent, è il giallo. Solitamente il giallo viene associato alla luce e rappresenta una persona ottimista e creativa… l’esatto opposto di Olivia. Chissà, magari Vincent invece ci ha azzeccato… 🌻💛 “Yellow hearts”, Cristina Chiperi