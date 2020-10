Dexter è pronto a tornare con la nona stagione a distanza di sette anni da quello che è stato il suo addio.

Andato in onda dal 2006 al 2013 (e concluso con un finale che ha diviso l’opinione dei fan) Dexter tornerà in tv dopo otto stagioni e centinaia di omicidi. A riproporre il revival sarà Showtime, il network che per primo ha mandato in onda la serie.

La nuova stagione sarà composta da 10 episodi ed avrà nel cast ancora una volta Michael C. Hall che interpreterà il tecnico forense Dexter Morgan.

I dettagli sulla trama, ovviamente, sono ancora scarsi, ma considerando che la serie è stata per anni sul portale Netflix probabilmente sarà caricata anche quest’ultima stagione inedita.

“Avremmo rivisitato questo personaggio solo se avessimo trovato un’idea che ne sarebbe valsa la pena”, ha detto Gary Levine, co-presidente della sezione Intrattenimento di Showtime. “Beh, sono lieto di dire che Clyde Phillips (showrunner della serie fino alla quarta stagione, ndr) e Michael C. Hall ne hanno trovata una. Non vediamo l’ora di girarla e mostrarla al mondo”.

L’annuncio è stato dato oggi, ma il set della nona stagione di Dexter aprirà nei primi mesi del 2021 con una messa in onda si spera già nell’autunno del prossimo anno.

Dexter, com’è finita l’ottava stagione

Dopo aver ucciso sua sorella Debra (rimasta inferma dopo un incidente), Dexter inscena il suo suicidio. Rimasto orfano, suo figlio Harrison va a vivere in Argentina con la compagna di Dexter, Hannah, mentre lui si trasferisce di nascosto in Oregon dove lavora – disperso in montagna – come falegname.

Un finale un po’ MEH che ha diviso i fan.

Nel revival del 2021 ritroveremo Dexter e presumibilmente anche il figlio Harrison che ormai è diventato un ragazzo.