I nostri amici a quattro zampe sono sempre in grado di stupirci, anche più di quanto noi possiamo immaginare. Il video di questo cucciolo di nome Dexter, per esempio, ha sciolto i cuori di migliaia di utenti del web di tutto il mondo? Il motivo? Leggete la sua storia di seguito e capirete quanta dolcezza possa trovarsi in una sola palla di pelo.

Oltre al fiuto, l’istinto, la fedeltà e l’amicizia, i nostri amati cuccioli sono pieni zeppi di tanto, tantissimo amore.

Dexter, per esempio dona gioia alle vita della sua mamma e del suo papà umani ormai da tanti anni. È un membro fondamentale per la famiglia e tutti volevano che lo restasse anche dopo l’arrivo in casa di Carter, il suo fratellino umano appena nato.

Per precauzione, i genitori hanno tenuto il bimbo lontano dal cucciolo per alcuni giorni, subito dopo il loro ritorno dall’ospedale. Tutti volevano capire se avesse sofferto di gelosia nei confronti del bambino.

Poi, un giorno, è successa una vera e propria magia che ha spento ogni dubbio a riguardo. Per fortuna la mamma di Carter ha ripreso tutto in un video, poi pubblicato su internet, che non ci ha messo molto prima di diventare virale ovunque.

Dexter consola il piccolo Carter

Era un pomeriggio come tanti altri e Carter se ne stava bello tranquillo nella sua culletta. D’un tratto, proprio come fanno tanti bambini appena nati, ha iniziato a piangere.

Nessuno può immaginare cosa possa aver causato quel fastidio al piccolo, ma ciò che colpisce di più del video è la reazione di Dexter nel momento in cui si accorge che il suo fratellino umano sta male.

Lui si avvicina con estrema cautela al piccolo e inizia a leccarlo sulla testa. All’inizio il bimbo pare non capire cosa stia succedendo intorno a lui, ma poi inizia ad assorbire la tranquillità che voleva infondergli il cagnolino, fino a calmarsi completamente.

Una scena così tenera non si era mai vista. Un episodio che, la mamma di Carter afferma, si ripete ormai ogni volta che il suo bambino inizia a piangere.

Condividi questo video con i tuoi amici e diffondi il messaggio di amore di questa bellissima storia.