Devyn LaBella denuncia Kevin Costner: accuse shock sul set

Devyn LaBella, una stunt, ha fatto causa a Kevin Costner, accusandolo di averla costretta a girare una scena di stupro non prevista durante le riprese del film “Horizon: An American Saga – Capitolo 2” del 2023. LaBella sostiene che non erano state adottate le misure di sicurezza necessarie. Costner ha respinto le accuse definendole “senza fondamento”.

LaBella era assunta come controfigura principale di Ella Hunt, che interpreta Juliette nel film. Ha chiesto un risarcimento danni non specificato per essere stata coinvolta in una scena improvvisata in cui un attore doveva immobilizzare la Hunt. Questo avvenne il 2 maggio 2023, mentre il giorno precedente si erano svolte riprese senza incidenti, inclusa una scena di violenza pianificata e gestita da un intimacy coordinator.

Secondo la denuncia, Costner avrebbe chiesto a LaBella di sostituire l’attrice principale, dopo che quest’ultima si era rifiutata di girare la scena. La Bella ha dichiarato di non aver mai dato consenso e di essersi sentita vulnerabile e tradita, tanto da ricorrere alla terapia per affrontare ansia e traumi.

L’avvocato di Costner ha negato le accuse, affermando che l’attore si preoccupa della sicurezza sul set e che LaBella avrebbe acconsentito a girare la scena. A sostegno di questa posizione, è stato citato un messaggio di LaBella in cui esprimeva gratitudine per l’opportunità di lavorare nel film.

Inoltre, i legali di LaBella sostengono che non sono stati rispettati i protocolli previsti per le scene di nudità e violenza, che richiedono un preavviso di 48 ore e il consenso delle persone coinvolte.

Fonte: www.virgilio.it