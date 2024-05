Devono vergognarsi” Il matrimonio Vip finisce malissimo, sindaco costretto a intervenire: “Ho informato i carabinieri

Doveva essere una festa, ma non lo è stato la cittadina che ha ospitato il ricevimento del matrimonio del famoso calciatore della Juve, che ha sposato la sua bella fidanzata bionda. La giornata è finita, infatti, con una chiamata alla Polizia e con il disgusto di chi ha assistito a scene davvero inimmaginabili. C’è di cui vergognarsi secondo chi punta il dito contro coppia e invitati.

Il calciatore e la conduttrice televisiva e influencer si sono sposati. Dopo la proposta di matrimonio, grande era l’attesa per le nozze, che si sono svolte nella giornata del 29 maggio 2024 nella Chiesa di San Carlo Borromeo, in piazza San Carlo a Torino.

Gli sposi hanno poi accolto gli invitati al matrimonio presso il Castello di Montaldo Torinese, a poca distanza dalla città sabauda. Presenti tutti i calciatori bianconeri, ma anche amici e parenti.

Daniele Rugani e Michela Persico sono finalmente sposi. Se l’attesa è stata tanta, anche la gioia all’uscita dalla chiesa, con le fedi agli anulari sinistri di entrambi, anche. Peccato che poi le cose sono degenerate.

La situazione pare sia sfuggita di mano quando è venuto il momento di festeggiare a Montaldo Torinese. A lamentarsi è proprio il sindaco del paese che parla di una notte orribile per lui e per i suoi concittadini.

Il matrimonio del calciatore della Juve ha creato il caos in una cittadina piemontese

Sergio Gaiotti è il primo cittadino del paesino di 732 abitanti in provincia di Torino. Presso il Castello della cittadina si è svolto il ricevimento nuziale, che è stato un disastro. Il sindaco dice ci aver ricevuto per tutta la notte telefonate dei concittadini che si lamentavano per il baccano che arrivava da quella location.

Gli abitanti hanno parlato di urla, schiamazzi, musica ad alto volume fino alle 4 del mattino per celebrare il matrimonio tra Daniele Rugani e Michela Persico. Il sindaco lamenta che esiste un’ordinanza sulla quiete pubblica e giustifica i suoi concittadini, invitando la coppia a vergognarsi per quel comportamento. “Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c’è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi“. Per questo li ha segnalati alla Polizia.