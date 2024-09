Devono indossare la museruola e il guinzaglio tutti i cani o solo quelli considerati ”pericolosi”? La risposta ti stupirà

Questione di razza o di taglia? Per chi vale l’obbligo di museruola e guinzaglio ai cani secondo la nuovissima ordinanza.

Sia che si tratti di un Chihuahua sia che si tratti di un Rottweiler l’obbligo di museruola e guinzaglio da indossare sarà valido per tutti i cani? E’ un dilemma che molti padroni di quattro zampe si pongono e sarà opportuno conoscere la risposta per evitare di imbattersi in spiacevoli conseguenze. La nuovissima ordinanza dello scorso agosto ha appunto preso in carico la questione: finalmente si saprà come comportarsi quando vogliamo portare fuori casa il nostro amico a quattro zampe.

Cani ‘morsicatori’ e quelli con ‘esenzione’: come ci si regolava fino ad ora

Prima della nuovissima ordinanza dello scorso agosto, come ci si regolava quando si portava fuori un cane? Innanzitutto tali regole vigevano nel caso in cui l’animale si trovasse al di fuori della sua proprietà, quindi in luoghi pubblici come parchi e spazi verdi, ma anche locali (uffici e strutture pubbliche) e mezzi di trasporto pubblici. Esisteva dunque l’obbligo di indossare museruola e guinzaglio per i cani ad alto rischio di aggressività.

Ribattezzati anche ‘morsicatori’ proprio per la loro tendenza a reagire con morsi, questi cani venivano inseriti in un apposito registro: così era scritto del Regolamento di Polizia veterinaria-DPR n.320 del 8-2-1954. Nel medesimo provvedimento tuttavia, art.83, erano descritti anche i possibili casi di esonero da tale obbligo, che valevano per alcune categorie di cani quali:

cani da guardia,

cani da pastore,

cani delle forze armate in servizio,

cani della Polizia in servizio,

cani addestrati per affiancare persone diversamente abili.

Obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani: cosa dice la nuovissima ordinanza

Emanata il 6 agosto 2024 e pubblicata il 26 agosto dello stesso anno sulla Gazzetta ufficiale n.199, ha ripreso in mano la questione chiarendo che tutti i padroni dei cani, indipendentemente dalla taglia, dalla razza e dunque dalla loro ‘pericolosità’, hanno l’obbligo di portare con sé la museruola e di condurre al guinzaglio i loro animali quando dovranno recarsi o attraversare luoghi pubblici.

Insomma un provvedimento che non fa alcuna distinzione tra cani speciali per cui serve un particolare patentino e altri più comuni (e semplici) da gestire. In realtà la novità consiste nel fatto che tutti i padroni dei cani dovranno avere in borsa o comunque a disposizione una museruola, poiché dovranno farla indossare all’animale qualora le autorità lo chiedessero. Inoltre valgono ancora tutti i casi di esonero già annoverati in precedenza.

Quando ci si prende cura di un quattro zampe, sarà dunque fondamentale scegliere la museruola giusta per cani e magari realizzare un guinzaglio per cani fai da te, nel rispetto delle norme e della sua sicurezza.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cane aggredito da altro cane: la legge parla chiaro

Obbligo di museruola e guinzaglio per tutti i cani: quando e dove applicarlo

Premesso dunque che tutti i padroni dovranno sempre avere a disposizione museruola e guinzaglio da far indossare al cane all’occorrenza, ci sono alcuni contesti nei quali gli animali ne dovranno essere provvisti, anche se non vi sono autorità a comandarlo: nei luoghi pubblici particolarmente affollati, nei mezzi di trasporto pubblici e quando il cane non è addestrato o educato a stare in mezzo agli altri.

Ma come mai si è arrivati all’obbligo per tutte le razze di cani? Perché sono numerosi i fatti che vedono protagonisti di brutti incidenti i nostri amici a quattro zampe a danno di terzi, soprattutto di bambini. In ogni caso la responsabilità penale del comportamento del cane è sempre del suo padrone (ma in alcuni casi, come quando il cane morde in assenza del padrone la responsabilità è di chi lo porta a spasso) quindi è ovvio cercare di adottare tutte le misure di sicurezza preventive a disposizione.