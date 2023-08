devono andare a nuotare insieme

L’anatra non nuoto senza la sua amica del cuore per questo la aspetta trepidante con molta pazienza ogni volta.

Gli animali riescono sempre a sorprendere con i loro gesti e per la loro capacità di fare amicizia insolite e strane. Questa volta non si stratta né di cani né di gatti, bensì di un’adorabile mucca e della sua amica anatra. Ogni animale ha il potere di trasmettere qualcosa, dal più piccolo al più grande.

L’anatra aspetta la sua migliore amica mucca per fare il bagno insieme

Ogni essere vivente, dal più piccolo al più grande, è in grado di trasmettere emozioni. Un video diventato virale su TikTok, racconta l’incredibile amicizia improbabile tra un’anatra e una mucca, le quali non riescono a stare separate nemmeno per fare un bagno al laghetto vicino.

La clip è stata condivisa su TikTok dal profilo @breboyette il 3 agosto, ed è l’ideale per chi è alla ricerca di un sorriso. Bre vive in una fattoria e condivide tutte le dolci avventure dei suoi animali, incluse quella di Milkshake e di Dumplin. Milkshake è una dolce anatra, mentre Dumplin è una soffice mucca ed è la sua migliore amica. La coppia fa tutto insieme, così quando Milkshake era pronta per andare al laghetto a rinfrescarsi, non poteva andare senza la sua amica del cuore.

Nella clip si vede Milkshake che non vede l’ora di arrivare al laghetto, ma è costretta ad aspettare la sua dolce amica soffice che se la prende comoda. Una volta arrivate, si lasciano andare alla freschezza che infonde l’acqua. Poi, si vede arrivare Waffle, il fratello di Dumplin, il quale anche lui è deciso a volersi fare un tuffo. Sembra che le mini mucche non abbiano il senso dell’urgenza, difatti, cammina lentamente come la sorella, poi quando arriva al laghetto, decide di fare uno spuntino invece di entrare in acqua.

@brehillboyette Milkshake was in such a rush to get in the pond but STILL WAITED FOR HER COW 🥹❤️🐮🦆 #fypシ #farmlife #bestfriend #furandfeathersfarm #fluffycows #minicow #3bestfriends #ducksoftiktok ♬ original sound – Bre Boyette

Gli utenti di TikTok hanno adorato il video, il quale ha totalizzato 884 mila visualizzazione e migliaia tra mi piace e commenti. Tra questi ultimi, spiccano: “Il mio frullato porta tutte le mucche allo stagno“; “Come fa la tua anatra ad avere una mucca di supporto emotivo?!“; “In quale parte del mondo sta accadendo questo sogno?“; “Ci vorrebbe proprio un libro per bambini“.